Por Rodrigo González Miranda... Se terminó el torneo de Primera B femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. Torneo en el que participan Lima F.C. y Puerto Nuevo de Campana. Al no poder cumplir con el objetivo del ascenso a primera división, solo les queda pensar en lo que fue este campeonato y volver a pelear el que viene. Hablamos con Marisa González, jugadora de Puerto Nuevo.

-Marisa, vuelta al fútbol después de más de un año y medio. ¿Cómo te tomó esta vuelta tanto en lo físico como en lo mental?

- Bueno en lo físico costó un poco al principio pero después, con el gran trabajo de los profes, enseguida fuimos mejorando, creciendo en lo físico y futbolístico . En lo mental quizás en mi caso estuve bastante floja, no me salió el juego en algunos partidos, me afectó el rendimiento, porqué físicamente estaba muy bien hasta que en el partido contra Atlas me lesioné.

-¿Cómo estas hoy de esa lesión?

-Estoy mejorando día a día , me había desgarrado el gemelo izquierdo y gracias al kinesiólogo Alejandro Molina estoy cada día mejor haciendo la rehabilitación y sin apuro hasta el 3 de enero que empecemos la pretemporada , así me recupero a 100 por ciento.

-Vamos hablar un poco de este torneo que terminó. ¿Con qué torneo se encontraron?

-Bueno en este torneo teníamos rivales muy buenos en nuestra zona, por ejemplo Estudiantes, Ferro, Sarmiento y los demás muy parejos también. Sabíamos que iba a ser duro, encima corto sin ida y vuelta así que había que ganar la mayoría de los partidos, eso fue lo que nos propusimos con el cuerpo técnico, a ir a ganar todo. Arrancamos bien contra Morón, Sarmiento un empate, pero así y todo no podíamos hacer nuestro juego, seguimos cada partido dejando todo en la cancha como contra Camioneros que lo dimos vuelta y ganamos 5 a 3. Luego contra Ferro fue muy parejo pero no nos salió el juego dentro de la cancha , tenemos un plantel de muy buenas jugadoras con muchísimo futuro, muchas juveniles, no nos vamos a rendir, seguiremos mejorando y revirtiendo errores para que en el próximo torneo estemos con más fuerzas y más garra que nunca.

-¿Qué le faltó a Puerto Nuevo para poder lograr la clasificación a la siguiente fase?

-Y es difícil esa pregunta porque para mí no nos falto nada, teníamos una prácticas muy completas, trabajábamos todo en la semana con Néstor Gómez, Matías Valerio y Eduardo Servín que son unas bestias como profes, quizás eso del juego que en momentos de los partidos no nos encontrábamos, no asociábamos y faltaba definir la jugada del gol pero bueno, lo importante es la actitud, nunca bajamos los brazos y lo intentamos todo dejando corazón y garra siempre.

- Si bien todos los partidos fueron duros, cuál fue el que más las complicó?

-El de estudiantes que perdimos 4 a 1 fue duro no era para perderlo por tanta diferencia. El de Ferro también.

- No pudieron cumplir con los dos objetivos en mente, la clasificación y el ascenso. ¿Qué va hacer de Puerto Nuevo para el futuro?

- Si lamentablemente no llegamos a cumplirlos pero para Puerto Nuevo hay muchísimo futuro , seguimos todas a ir buscando las metas en el próximo torneo y con mas fuerzas porque hay un semillero de nenas que vienen pidiendo pistas. Tienen muchísimas ganas de jugar. Hay plantel de sobra, admiro muchísimo a todas, se merecen todo. Además el año que viene ya empieza el torneo de reserva y eso sirve para que las mas chicas se vayan fogueando y arranquen de la mejor manera en primera división. Y a partir del miércoles que viene se vienen las pruebas para seguir sumando jugadoras.

-Vamos a ponerle un poquito de humor a la nota. Dos preguntas sobres tus compañeras del plantel ¿Quién de las chicas es la más divertida? ¿Y quién es la más seria?

-Jaja daleee ..la más divertida es Emilse Correa y la mas seria no sé. La mayoría son todas de buena onda, divertidas jajaja.