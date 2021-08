La precandidata a Concejal que forma parte del equipo local de Facundo Manes, acompañó al precandidato a Diputado Nacional en San Miguel.

Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, en Provincia de Buenos Aires, visitó San Miguel y aseguró: “Nos quieren meter miedo para que no nos metamos, para que no nos involucremos y que todo siga igual. La nueva excusa de los que administran la decadencia argentina es que no tenemos experiencia”.

“Los que dicen tener experiencia en este país no pasan de aprendices de brujos que experimentan con el pueblo argentino, con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con nuestros hijos”, sostuvo Manes y continuó: “¿La experiencia es lo que experimentamos en las últimas décadas? ¿La experiencia es la que permitió que hoy tengamos casi la mitad de los argentinos en la pobreza? ¿La experiencia es haber saqueado a la argentina? ¿La experiencia es tener una inflación que se come los ingresos de nuestras familias? ¿La experiencia es tener las escuelas cerradas mientras ellos se reúnen y festejan? ¿Es dejar que nuestras familias sean rehenes de la inseguridad? ¿La experiencia es abrir una grieta cada vez más grande entre hermanos? Medido en esos términos, está claro, no tenemos “esa” experiencia de los que llevaron a la Argentina a este desastre”.

En esa línea, el neurólogo comentó que “voy a usar las palabras de un amigo de Salto que, cuando di el primer paso en este camino, me dijo: Facundo, la gestión se aprende y se puede convocar a los mejores, pero la honestidad…se tiene o no se tiene”.

Por su parte la precandidata a concejal, María Elena Gallea, quien participa en política hace poco más de 3 años, expresó: “me siento muy representada por Facundo, cuando Sandra Paris me invitó a participar, me sentí muy acompañada por mis vecinos, pero por algunos sectores de la política, me sentí muy atacada por querer involucrarme y cambiar las cosas desde adentro”.

Por último Gallea, quien estuvo acompañada por la diputada Sandra Paris y los precandidatos a concejales Norberto Toncovich y Marianela Castiglione, remarcó: “frente a los que luchan por mantener la lógica del “para unos pocos” o del “sálvese quien pueda”, nosotros apostamos por el bien común”.