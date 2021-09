La precandidata a concejal, María Elena Gallea, brindó declaraciones horas antes del comienzo de la veda electoral, "nos merecemos vivir mejor, podemos vivir mejor", remarcó Gallea.

“Nuestra lista representa a todos los sectores de nuestra ciudad, profesionales, comerciantes, docentes, vecinos que decidieron dar el paso”, enfatizó, “vos este domingo podés dar el paso con su voto, tenés la oportunidad de convertir la resignación y el miedo en esperanza”.

Al tiempo que Gallea remarcó, “soy orgullosamente zarateña, y estoy convencida de que podemos estar mejor”, “este domingo tenemos que ir a votar, es importante que tu voz este en el Concejo Deliberante, juntos podemos cambiar las cosas”.

“Tal cual lo expresa Manes este voto “no es un papelito" sino que representa a los pequeños comerciantes que abren las puertas de su local y enfrentan la crisis, las madres que tienen que salir a trabajar para alimentar a sus familias, los jóvenes que estudian y trabajan, para poder tener su propio hogar algún día o el padre de familia que, una vez más, sale a buscar un trabajo digno”, expresó Gallea.

“Creo en la política como la única herramienta transformadora de realidades, en esta oportunidad Manes nos convoca a formar parte de ella, desde el lugar que nos toco día a día, de esta crisis no podemos salir con un solo líder, debemos construir un verdadero proyecto colectivo”, explicó Gallea.

Por último, Gallea expresó, “quiero dejar estas líneas finales, para vos que no queres ir a votar, yo me sume a la política hace más o menos 4 años, desde allí comprendí que la única manera de cambiar las cosas es involucrándose, este domingo, vos te podés involucrar, ¿Cómo?, dando el paso junto a Facundo Manes y apoyando la lista que me toca encabezar con enorme orgullo, este 12 de septiembre te esperamos, acompáñanos”.