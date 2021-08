Marcelo Matzkin salió a dialogar con jóvenes y debatir cómo ven la ciudad y el futuro. Lo acompañaron las precandidatas de la juventud a Diputada Nacional, Florencia de Sensi y a Concejal, la profesora Fanny Rodríguez Schatz.

“En la juventud ya no sólo está la preocupación por el primer empleo, o cómo irse a vivir sólo, sino también vemos que la inseguridad es un tema que los tiene muy preocupados” analizó Matzkin y dijo que “por eso trajimos hoy a Zárate a Florencia de Sensi, que aparte de integrar la lista a Diputada Nacional trabajó en Asuntos Internos de la Policía con una profesionalidad y firmeza ejemplar con su juventud como energía.”

“Para los pibes la inseguridad es un tema cotidiano, en Zárate se ha retrocedido mucho en esto, incluso el Intendente bajó el presupuesto del área. Queremos hacer corredores escolares seguros para que los chicos y sus padres estén más tranquilos, queremos un control en línea sobre el funcionamiento de cámaras porque hoy no previenen, queremos que los chicos se sientan seguros para ir a la escuela, para juntarse con sus amigos o para divertirse. Soy padre y sé de lo que hablo, porque hoy no hay ni horario no barrio que esté a salvo de la delincuencia” esgrimió Matzkin.

Por su parte la precandidata a Diputada Nacional, Florencia de Sensi, se refirió a la problemática de los jóvenes para conseguir el primer empleo: “muchos jóvenes tienen problemas para encontrar trabajo por eso una de las propuestas de Diego Santilli es quitarle los impuestos a las empresas que empleen a menores de 25 años”.

Para finalizar, Fanny Rodríguez Schatz les explicó la importancia del deber cívico del voto y dijo “con el voto uno se expresa, uno elige quienes van a ser sus representantes, nosotros tenemos una agenda y un diálogo con la juventud; y vamos a reflejar todas sus demandas en el Concejo Deliberante.”