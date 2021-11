Se reunió con el Jefe de Bloque del Pro, Cristian Ritondo, en Diputados porque se presentó un proyecto relativo a la falta de agua en Zárate y dijo “voy a llevar el tema del agua a todas las instancias, ya que el oficialismo ningunea al Concejo Deliberante. El Bloque en el Congreso ingresó un proyecto relativo al tema porque queremos saber la realidad de lo que sucede en Zárate por la falta de agua, ya que ningún funcionario municipal da la cara y los vecinos venimos padeciendo esto desde hace tiempo y no se puede más.”

El candidato de JUNTOS, Marcelo Matzkin se acercó al Congreso Nacional para recibir copia del proyecto presentado por varios diputados nacionales de JUNTOS, referido con mucha preocupación a la falta de agua en Zárate, es por ello que dijo “después de algunas gestiones, hoy se presentó el proyecto que lleva el número 4307-D-2021, en el cual la Cámara de Diputados le pide a Aysa un informe integral de varias cuestiones para saber la realidad de por qué hoy los zarateños no tenemos agua. En cada casa que golpeamos y cuando abrimos nuestras canillas con suerte sale un hilo de agua desde hace años y ninguna autoridad da un diagnóstico real e integral de lo que pasa.”



“Lo único que sabemos es que pasamos una pandemia donde se nos decía que nos lavemos las manos, pero el Municipio nunca garantizó que haya agua en cada hogar, y lo que es peor aún, es que se viene otro verano donde tendrán una excusa distinta” dijo Matzkin.



El Concejal de JUNTOS agregó: “Es claro que ciudades como Campana no tienen este problema, pero también es claro que Cáffaro nunca se preocupó por este servicio, que pone en riesgo la salubridad de nuestros vecinos.”



Tal como lo había dicho Matzkin llevó el problema al Congreso Nacional: “Si tuvimos que recurrir al Congreso Nacional es porque al Concejo Deliberante que tiene mayoría de Cáffaro el Municipio lo ninguneó, y nunca nadie dio respuestas, por eso es importante cambiar la mayoría, y por eso es más importante mostrar que al Municipio no le importa una ciudad sin agua”.



“Tenemos el compromiso, aún más si también se modifica la mayoría en el Congreso, que avance este proyecto para esclarecer las responsabilidades políticas y mientras, que se pongan a trabajar para solucionar el tema del agua” finalizó Matzkin.