Marcelo Matzkin: “la mala gestión se evidencia más cuando llueve”

“Estos últimos cuatro años han sido un retroceso para la ciudad, se necesita un nuevo modelo de gestión porque este no resulta. Los días de lluvia se evidencia aún más que el municipio ha trabajado en lo que necesita el vecino” afirmó el precandidato de JUNTOS, Marcelo Matzkin.

Este miércoles Matzkin recorrió distintos barrios de la ciudad de Zárate y subió a sus redes sociales el anegamiento general provocado por el agua en diferentes lugares “lo que dificulta la vida de la gente, por no poder cruzar calles o por directamente no poder salir de sus casas, esto es a causa del abandono y de la no gestión municipal del intendente Cáffaro”.

“No puede ser que siempre que llueve tengamos los mismos problemas en forma constante, no hay estudio del problema ni gestión por recursos provinciales o nacionales para solucionar estas cuestiones que nos dificultan la vida a nosotros los vecinos” expresó el precandidato a Intendente.

“Voy a ser un Intendente que siga caminando la calle para realizar juntos las transformaciones que necesitamos para vivir mejor, hay que ser serios y plantear de cara a la gente cuáles son las obras que se pueden hacer con recursos propios y cuáles con fondos provenientes de otras jurisdicciones. El problema es que este municipio dejó en el año 2022 sin gastar 2.600 millones de pesos que se habrían podido usar para cuestiones como estas, que son lo que verdaderamente la gente necesita” finalizó Marcelo Matzkin.