LA FALTA DE AGUA ES MAS URGENTE QUE AUMENTAR TASAS PARA FINANCIAR UN EQUIPO DE BASKET.

La excusa de la pandemia para no sesionar es triste. Mañana se convocó a sesión extraordinaria a las 09:00 y ahí vamos a estar. Es para tratar la falta de agua. Es simple. Pregunto al caffarismo ¿cuándo quieran tratar el aumento de impuestos y quieran sesionar, que van a hacer con la pandemia? ¿Con qué cara van a pedir sesión Extraordinaria para aumentar tasas y no para tratar el problema de falta de agua? Los problemas de Zárate no se esconden, se resuelven.

Las prioridades son claras. El tema es que algunos juegan a las escondidas. Por eso no vamos a ir a un Zoom para hablar de lo que se debe hablar en el Concejo Deliberante. ¿O no quieren dar la cara o están de vacaciones?