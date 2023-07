Marcelo Matzkin: “es urgente cambiar el sistema de salud en Zárate, está colapsado”

Marcelo Matzkin, precandidato a Intendente por JUNTOS, fue categórico al referirse a la situación actual del sistema de salud del distrito de Zárate y lo que él y su equipo proponen para cuando lleguen a la intendencia.

“Cada vez que hay un problema en el sistema de salud en Zárate nos dicen que no se puede arreglar y es responsabilidad de la provincia, que la provincia lo tiene que solucionar, esto no puede seguir ocurriendo” comenzó diciendo Matzkin.

“Cuando lleguemos a la intendencia nosotros vamos a reestablecer la atención primaria de la salud en los barrios y en el Hospital Favaloro, para que el Hospital Zonal deje de colapsar en épocas de enfermedades como el invierno, donde a las familias no les queda otro camino que ir al Hospital” contó el precandidato.

“No puede ser que los vecinos de los barrios tengan que trasladarse cuadras y cuadras para tener una atención primaria de la salud, y no hablamos de los barrios más alejados, ni los vecinos del centro tienen adonde acudir y sólo pueden hacerlo a la Clínica Privada aquellos que poseen una obra social, u otros directamente salir a atenderse fuera de Zárate” dijó Matzkin y agregó “por eso decimos que es urgente cambiar el sistema de salud de Zárate que está colapsado”.

“Nuestro plan en salud no sólo implica la atención pública, sino que también vamos a fomentar la llegada de otras instituciones de la salud que den trabajo y atención a más zarateños, hace años que no se instala una clínica o un centro de salud en Zárate y es necesario revertir esta situación, sobre todo para algo tan simple como que los chicos puedan nacer en su ciudad y no en otro distrito” finalizó Matzkin.