Marcelo Matzkin en barrio Los Ceibos: "sin transitabilidad no hay urbanización y sin urbanización no hay seguridad”

En su recorrida por los barrios Marcelo Matzkin visitó el barrio Los Ceibos donde dialogó con los vecinos y uno de los temas abordados fue la transitabilidad, en esta caso fundamental para los que habitan la zona oeste de la ciudad.

"Zárate inevitablemente creció hacia la Ruta 9, pero la única manera que tienen los vecinos de llegar a sus casas es saliendo a la ruta o a través de la Av. Antártida Argentina y por eso nosotros proyectamos como obras importantes que las calles Pellegrini y España lleguen asfaltadas hasta la Ruta 9" dijo Matzkin.

"Para brindar seguridad es necesario urbanizar con infraestructura, si las fuerzas de seguridad no pueden acceder rápidamente a los barrios estamos favoreciendo a los delincuentes, y ese es otro de los problemas que tiene Zárate y que debemos cambiar" aseguró el candidato de JUNTOS.

Matzkin también recibió por parte de los vecinos de Los Ceibos el reclamo por el servicio del agua, "los vecinos reclaman que no tienen agua y tienen razón, porque no se acompañó con infraestructura, ni siquiera planificar o cambiar una bomba para generar mayor caudal, pasan los años y no tienen respuestas" dijo Marcelo y agregó "Nosotros vamos a hacerle la vida más fácil al vecino".

“Si Zárate creció para el oeste, es necesario llevar más servicios y zonas comerciales, de entretenimiento, gastronómicas para esos sectores, debemos descentralizar una ciudad pensada con un diseño de hace 100 años para actualizar su tejido urbano, dando beneficios fiscales a emprendimientos comerciales y de pymes por ejemplo en las cercanías de Los Ceibos, y otros barrios para que sus vecinos no dependan de ir al centro y puedan desarrollarse de una forma más efectiva” explicó Matzkin, quien ya anticipó que “no más crecimiento desordenado, es momento de tener un nuevo código de planeamiento urbano, con reglas claras de construcción y desarrollo”.