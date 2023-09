Marcelo Matzkin en barrio Cementerio: prometió la puesta en valor del cementerio municipal y un Municipio involucrado en la seguridad

El candidato de JUNTOS continúa visitando los barrios de Zárate y en las últimas horas estuvo se reunió con vecinos del Barrio Cementerio.

“La gente del barrio le conoce porque vine en épocas no electorales, es un barrio como todo Záratede gente trabajadora, que hoy ve que sus ingresos son cada día mejores por la inflación de este gobierno, pero que no se resignan a tener condiciones más habitables y seguras para vivir” dijo Marcelo Matzkin, el candidato a intendente por Juntos por el Cambio.

“Las deficiencias de los barrios se repiten, inseguridad y falta de infraestructura, producto del abandono compartido entre el gobierno municipal y el provincial en los últimos años, en Cementerio como en otros barrios vamos a meterle fuerte contra la inseguridad, pero también debemos acercar más la salud primaria y tenemos un plan de puesta en valor del cementerio local que hoy está destruido” comentó Matzkin.

El candidato, que fue acompañado por su equipo y por el futbolista Javier Velázquez, se refirió a lo que reciben de los vecinos en cada uno de los encuentros, “los vecinos están cansados, cansados de la inseguridad, del estado de las calles y de la falta de infraestructura general del barrio, las calles son intransitables y no hablar los días de lluvia, donde también a mí como vecino me pasa porque vivo en calle de tierra, y es ahí donde el Municipio tiene que estar, donde está el problema, por eso yo me quiero hacer cargo para poder iniciar lo antes posible el plan de mejoramiento integral de los barrios que contemplen en zanjeo, las calles, y ampliar la zona de recolección de residuos que no llega a todos lados”.

“Vamos a seguir visitando barrios, todos los días tengo encuentros en uno distinto, pero casi siempre con las mismas problemáticas, eso lo vamos a revertir nosotros, no los mismos de siempre” finalizó Matzkin.