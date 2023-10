Marcelo Matzkin a empleados municipales: “Convenio Colectivo de Trabajo a los empleados municipales y reducción de la planta política”

El candidato de Juntos por el Cambio a intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, charló con empleados municipales que lo visitaron en su local de campaña, de Pinto y Justa Lima, donde abordaron distintos temas que el candidato ya viene trabajando con distintos grupos de empleados municipales.

Por ello, al término de la reunión Matzkin expresó que: “siempre que vienen empleados o me cruzo con alguno, me dice que desde otros sectores los asustan con que voy a recortar empleados municipales, eso no es cierto, los voy a jerarquizar en calidad remunerativa y en calidad de trabajo, vamos a materializar el Convenio Colectivo de Trabajo para el empleado municipal. Voy a elevar al concejo deliberante el primer día de gobierno, un proyecto de ordenanza para que los aumentos a los trabajadores municipales no signifiquen un aumento a los políticos, hoy el salario del empleado está muy retrasado y eso hay que recomponerlo, una forma es no seguir con la disparidad que hay hoy entre los que trabajan y los que son designados políticamente”.

Matzkin explicó también que él a título personal tiene un litigio con IOMA, porque “el Municipio nunca firmó el convenio de adhesión y sin embargo me retuvieron, la idea que tengo es que cada trabajador pueda elegir a donde virar sus aportes de obra social sin ser preso de una obra social que da muchos dolores de cabeza, voy a dar libertad de elegir la obra social, algunos podrían elegir quedarse con IOMA, otros a donde quiera. Esto lo presenté como proyecto de ordenanza el año pasado, hay municipios que lo aplican, como San Nicolás y Capitán Sarmiento, y bienvenido sea todo aquel que se sume para que esta ordenanza tenga la mayoría que se requiere, si yo llego a la intendencia, nuestros concejales están comprometidos a hacerlo”.

En estos años, el candidato de Juntos por el Cambio viene reuniéndose con distintos sectores municipales, es por ello que tiene una visión muy detallada de lo que hacer en cada sector: “por ejemplo, voy a poner en valor al cementerio municipal, darle las herramientas a sus trabajadores para que trabajen bien y con orgullo de recuperar nuestra necrópolis, lo mismo con los trabajadores del zanjeo que necesitan más herramientas y equipamiento de trabajo, o con los administrativos para capacitarlos en todo lo relativo al gobierno digital que es algo que está ya vigente en el mundo. Quiero jerarquizarlos, porque ellos son la representación de un Municipio en la calle, o cuando los vecinos van en búsqueda de solucionar sus problemas” dijo Matzkin manifestando que “nunca más perseguir a los empleados por lo que publican en sus redes”.

Terminando la jornada, Matzkin agradeció como siempre, reiterando que “este 22 de octubre somos la única opción zarateña, vamos a tener un equipo de Zárate que priorice la seguridad, la salud y la puesta en valor de los barrios con las obras que se necesitan”.