En el texto "Repetir, recordar y reelaborar" Sigmund Freud explica que al no recordar nada de lo olvidado una persona actúa eso que no recuerda (se refiere a una persona en tratamiento psicoanalítico, pero es un modo de funcionamiento psíquico que opera fuera de un tratamiento, en la vida cotidiana).

Escribe Freud: "No lo reproduce como recuerdo sino como acción; lo repite, sin saber, desde luego, que lo hace".

No quiere decir Freud que esa persona no sabe qué hace, sino que no sabe que eso que hace es una repetición de algo que ha olvidado.

Freud se refiere, en el texto, a lo que se olvida por represión. Es decir, a algo que ha quedado desalojado de la conciencia por efecto de un movimiento psíquico del que tampoco se es consciente.

Ejemplifica de esta manera:

"El analizado no refiere acordarse de haber sido desafiante e incrédulo frente a la autoridad de los padres; en cambio se comporta de esa manera frente al médico".

Es decir, que "actúa" esa característica de su infancia que no recuerda.

Este tipo de comportamiento, reitero, ocurre no solo en "analizados" (personas en tratamiento psicoanalítico) y en el ámbito de un consultorio, sino en todos los seres humanos en la vida de todos los días.

Hago extensivo este funcionamiento (esto es responsabilidad mía, no de Freud) al "olvido" de cuestiones que no han sido reprimidas, que están al alcance directo de la conciencia (no es así, en principio, con lo alojado en el Inconsciente) y que son "desconsideradas" y, producen como consecuencia, efectos similares a lo reprimido.

En "Psicoterapia. Encuentro y diálogo inteligente" desarrollé la noción de "desconsideración", definiendo el mecanismo y sus efectos.

Algo que es conocido, no es tenido en cuenta, no es considerado por una persona para entender lo que le sucede.

Por ejemplo, esa persona puede atribuirse como fracaso absolutamente personal su falta de trabajo o la escasez de sus ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades de su familia, "desconsiderando" una situación general del país en el que habita respecto a las posibilidades laborales y a los ingresos como consecuencia del trabajo. Necesariamente, tal "desconsideración" da lugar a una comprensión inadecuada de su situación personal.

Este mecanismo de "desconsideración" no solo tiene lugar en referencia a cuestiones de índole social como la mencionada, sino también, y con mucha frecuencia, en referencia a cuestiones personales, a experiencias vividas (ya sea por elección o porque el ser humano de que se trate haya sido obligado, presionado a sufrirlas y, muy probablemente, amenazado si la persuasión y/o seducción no le hubiera/n alcanzado al agresor).

Eso está ahí. Se sabe y no se sabe. Se sabe y no es considerado. Se padecen consecuencias y se atribuyen a otras causas.

Las situaciones "desconsideradas" son en su gran mayoría dolorosas.

El mecanismo de "desconsideración" se pone en funcionamiento para evitar el dolor del recuerdo. Pero este dolor es sustituido por otros dolores, anímicos y/ o corporales, por dificultades en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en el trabajo, en el estudio, entre tantísimas otras consecuencias.

Tanto el mecanismo de "represión" (tan excelsamente estudiado por Freud) como este mecanismo de "desconsideración" que he propuesto como causa de muchos problemas, implican una pérdida de memoria.

Me refiero a la memoria de lo que podría estar a nuestra disposición (lo reprimido forma parte de la memoria inconsciente).

Esta pérdida de memoria, aunque en principio atenúa el dolor psíquico, perjudica nuestro accionar, nos limita en la posibilidad de elaborar y comprender lo que nos sucede, de comprendernos a nosotros mismos como seres humanos y nos lleva a repetir lo que no hace mal.

No es valiente el sufrimiento en sí mismo.

Valiente es mirar a la cara esa verdad dolorosa y poder transformarla (no en los hechos en la medida que es algo que ya ocurrió, pero sí en lo psíquico) en un elemento que, elaborado, puede ayudarnos a ser más empáticos, más positivamente conectados con las ideas y con las emociones, más solidarios, más luminosos, más inteligentes, mejores personas.