Luis Rannelucci: “el domingo mandemos a la casa a los mismos de siempre”

El precandidato a intendente de Juntos les pidió a los vecinos votar “con la cabeza y el corazón para empezar el cambio que Zárate necesita” y aseguró que con el apoyo de Santilli y Rodríguez Larreta transformará a Zárate “en una ciudad más segura, más ordenada y moderna”.

El precandidato a intendente de Juntos, Luis Rannelucci, cerró su campaña para las Elecciones Primarias con un mensaje a través de sus redes sociales en el que les pidió a los vecinos que voten “con la cabeza y el corazón”.

“El domingo mandemos a la casa a los mismos de siempre. Les pido que voten con la cabeza y el corazón para empezar el cambio que Zárate necesita”, aseguró.

A su vez llamó a votar la boleta completa de Juntos que encabezan Horacio Rodríguez Larreta como precandidato a Presidente y Diego Santilli como precandidato a gobernador.

“Con el apoyo de Horacio, el Colo y Sebastián (Abella) vamos a transformar a Zárate en una ciudad más segura, ordenada, moderna e inclusiva”, remarcó Rannelucci.

“Los vecinos no pueden resignarse a vivir con miedo, a no tener agua, a que el sistema de salud no funcione o a no tener servicios ni calles en condiciones. Es hora que el cambio llegue a Zárate”, cerró el precandidato a intendente de Juntos.