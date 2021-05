Por Jorge Pérez... Nuna es una nena diagnosticada con Síndrome de West, un tipo de epilepsia severa. Nació en una cesárea de urgencia y perdió oxígeno, por consiguiente padece encefalopatía no evolutiva (ECNE) explica su mamá. Es decir que la pequeña, sufre un conjunto de alteraciones de los movimientos, tono muscular o postura causado por un daño neurológico en el cerebro.

La familia de Nuna, tuvo que recurrir a un amparo legal para que la nena reciba atención especializada. Cuando los ataques de epilepsia empeoraron, recibieron una donación de aceite de cannabis, entregado por integrantes de “Mamá cultiva”.

“Mamá Cultiva” es una organización internacional que agrupa a madres de niños/as con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías que no han encontrado una mejoría con la medicina tradicional y probaron con el cannabis medicinal en sus hijos/as.

Ya que los resultados obtenidos con la fitoterapia son buenos, las impulsó a promover el autocultivo y brindar contención, además de asesoramiento a la población.

La familia de Nuna, con el asesoramiento adecuado, decidió utilizar gotitas de CBD, que es un componente importante de la planta de cannabis y está reconocido por la comunidad científica por su poder analgésico y antiinflamatorio y cabe destacar también sus propiedades anticonvulsivas (eficaces para enfermos de epilepsia), uno de sus grandes potenciales es su capacidad neuroprotectora y regeneradora.

La mamá de Nuna obtuvo los conocimientos para saber que todos los cannabinoides mejoran la salud de distintos pacientes y el tratamiento de distintas enfermedades. Incluso aprendió a combinar la proporción de distintos componentes en lo que se conoce como ratio 1:1 , que es una mezcla de CBD Y CBN (derivados de la planta de cannabis) y asegura, que su hija empezó a manifestar mejorías muy rápido con las gotitas de aceite de cannabis terapéutico.

El Dr. Magdalena, un reconocido neurólogo, sigue el tratamiento que utiliza aceite de cannabis más su medicación tradicional.

El CBD concentrado, que ayuda en el tratamiento de la epilepsia lo importan desde Uruguay y es a precio dólar.

Lorena, la mamá de Nuna, opina que es una locura que no pueda aún plantar en su casa tranquila y conseguir semillas de la cepa, que necesita su nena, sin molestar a nadie.

Cannabis y legislación: “el cannabis todavía se encuadra dentro de la legislación de drogas. Si cultivas, aunque tengas fines terapéuticos, todavía pueden allanar tú casa y encarcelarte", dice Lorena.

Cannabis y salud: “Solamente está contemplado para casos de epilepsia refractaria”, señala y agrega, "a pesar de tener el diagnóstico y la indicación médica, las familias que logran cobertura de una obra social para acceder al aceite de cannabis es porque tuvieron que imponer un amparo judicial".

El REPROCANN es una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de Cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Sin embargo, “al día de hoy son muy pocos los médicos, que se capacitan y quieren” ser parte del REPROCANN porque es un trámite burocrático bastante engorroso.

En Zárate se logró conformar una asociación, que se llama FAUSCAZ (FAMILIAS USUARIAS DE CANNABIS ZÀRATE) y se presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que desde el Estado se avance con la legislación y se pueda capacitar a médicos , además de lograr otorgar permisos con un registro para las personas que quieran inscribirse como cultivadores.

“El proyecto 170/20 presentado por la Juventud Socialista era una base y la Asociación FAUSCAZ, agregó los puntos relacionados con un registro de autocultivo, provisión estatal de semillas, medicación y capacitación médica.”, afirmó, añadiendo que, “se trató en una sesión y nada más.”

La vida de Nuna logró un poco de estabilidad gracias al aceite de cannabis, que es considerada una planta madre. La nena “mira, gesticula, entiende, sonríe, sabe ahora lo que son los juegos, lo que sí y lo que no, sabe lo que quiere y le gusta y lo que no.”

“Si la nena no recibe el tratamiento con aceite de cannabis, no logra dormir, llora, se desconecta del entorno. Por eso decimos que el cannabis no es un `suplemento´, es lo que necesita para estar estabilizada”, asegura su mamá.

En el perfil de Facebook: lorenita rey, se puede conocer el emprendimiento de pastelería, que tiene la familia de Nuna y en el de FAUSCAZ, se puede obtener información sobre el uso de cannabis terapéutico en Zárate.