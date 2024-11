Lucas Castiglioni: “Matzkin está alejado de la realidad de Zárate, debe ser porque vive en un Barrio Cerrado; los vecinos viven en Barrios Privados también, privados de agua potable, de limpieza, de obras y de trabajo genuino”

El concejal de Unión por la Patria Lucas 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 se refirió a las declaraciones del Intendente Matzkin y a la reciente nota del concejal Olivera de Juntos en la que increpa a la Diputada Agustina Propato a que “muestre cuánto paga de tasa en Lima y en Buenos Aires (sic)”. Al respecto dijo “Matzkin está alejado de la realidad de Zárate, debe ser porque vive en un Barrio Cerrado; los vecinos también viven en Barrios Privados, privados de agua potable, de limpieza, de obras y de trabajo genuino”. Y continuó “la quieren chicanear a Agustina que hoy, por su función y actual actividad tiene que estar más en Capital, cerca del Congreso, que en su propia casa. Eso es estar al servicio. La hipocresía ya vimos a donde nos llevó”.

Lucas 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 además indicó que “La Diputada está permanentemente ocupándose de necesidades y urgencias, y de dar respuesta a los vecinos y a los graves problemas estructurales que tiene el distrito en todas sus áreas, aún sin estar al frente del ejecutivo local, estamos permanentemente gestionando soluciones, no solo porque es nuestra vocación, también porque ante la falta de respuesta del intendente y la gestión deficitaria de las distintas áreas, hace que nos llegue muchísima demanda. Todo lo que estaba mal es evidente que se profundizó desde la llegada de este gobierno local y va en consonancia con las políticas del gobierno nacional y el acompañamiento de los jefes políticos del intendente Matzkin que acompañan y votan todas las leyes y vetos de este gobierno en perjuicio de los jubilados, la educación, la salud y en lo que respecta al plan energético y la matriz nuclear que nos preocupa a todos los vecinos”.

Y agregó que “Agustina desde la Cámara de Diputados de la Nación conoce más y hace más por Zárate, Lima, Escalada y las Islas de lo que Matzkin y Olivera van a conocer y hacer en toda su vida. ¿O quién creen que gestionó la Casa de la Provincia? y las obras que Matzkin le corta cintas o inaugura como propias”. Y remarcó: “Cuestionaban cosas a nuestra conducción que ya se les cayeron a pedazos, tienen muchos funcionarios que no son de Zárate o que no viven en Zárate y tienen responsabilidades de gestión local que no cumplen.”

El concejal además dijo a este medio que “se ve que están tan preocupados por la falta de gestión en materia de seguridad, los mismos que hicieron campaña diciendo que iban a resolver todos los problemas de seguridad del distrito, lo abandonaron a su suerte, trajeron un funcionario de Lanús, el mismo funcionario que fracasó rotundamente en ese distrito, y además: “atención vecinos, a los barrios, la falta de servicios esenciales como el agua, el deterioro de las calles y avenidas, y sobre todo tapar las transferencias a Zárate Básquet y el choreo que significa la renovación de la concesión por 10 años de la recolección de basura, que necesitan desviar la atención buscando peleas callejeras, pero los vecinos no somos zonzos, hace casi un año que están y todo está peor y en estado de abandono. No hay gestión y lo que prometieron que iban a cambiar le han dado continuidad y lo han reforzado para mal, como las tasas municipales y las transferencias a los amigos”.