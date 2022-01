La subsecretaría de Salud del Municipio, Eleonora Penovi, explicó que los síntomas más comunes de la nueva variante de Coronavirus son rinitis, dolor de cabeza, de ojos y lumbar.

La subsecretaria de Salud del Municipio, Eleonora Penovi, se refirió al actual contexto del Covid-19 y explicó que los síntomas variaron con respecto al inicio de la pandemia.

“Los síntomas más comunes que se observan en los últimos días son rinitis, lumbalgia, dolor de cabeza y dolor de ojos y, menos frecuente, fiebre”, detalló.

Respecto a los testeos, Penovi manifestó que la recomendación es hisopar con al menos dos síntomas y con uno si es personal estratégico o pacientes diabéticos y oncológicos.

“A la gente le explicamos que no es negarle el hisopado sino esperar a tener dos o más síntomas para tener mayor posibilidad de ser positivo. De lo contrario, se tienen que someter innecesariamente dos veces a un test”, precisó.

Por otra parte, la subsecretaria sostuvo que “estamos transitando un momento muy particular de la pandemia, con una tasa de positividad altísima” y los que más se están contagiando son personas no vacunadas o con el esquema de vacunación incompleto.

“La mayoría son jóvenes y no tienen un sustento teórico como para poder explicar por qué no se vacunaron, lo cual es más grave”, señaló y pidió tomar conciencia de su importancia revelando además que por primera vez en la ciudad “un bebé de 45 días dio positivo de Covid-19 y su mamá no estaba vacunada”.

También señaló que hay un aumento de casos en la población pediátrica, registrándose –“no en nuestro hospital”, dijo-, internaciones por complicaciones de covid.

“Estamos viendo muchísimas neumonías bilaterales en chicos no vacunados. Y no hay razón para no hacerlo. La Sociedad Argentina de Pediatría se pronunció a favor de la vacunación. Sinopharm es una vacuna segura y la verdad que teniendo esta herramienta y teniendo la posibilidad de evitar una enfermedad, tenemos que aprovecharla”, agregó.

Finalmente, Penovi manifestó que el hospital testea alrededor de 500 personas por día y está dando respuesta a toda la comunidad, incluida a las prepagas. “Están saturadas al igual que nosotros, pero siempre el sistema público es el último eslabón que termina doblando la apuesta”, completó.