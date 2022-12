Pese a que Cristina Kirchner aseguró que no será candidata a ningún cargo, desde el kirchnerismo buscarán convencerla.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, utilizó los últimos segundos de su descargo tras la condena que recibió por la "causa Vialidad" para confirmar que no será candidata a ningún cargo en las elecciones 2023, algo que en el peronismo bonaerense tratarán de revertir a fuerza de convenciemiento.

Tras el encuentro con una poderosa mesa política que incluyó al gobernador Axel Kicillof, ministros nacionales y provinciales, intendentes y dirigentes sindicales, la dos veces exmandataria les pidió "usar el bastón de mariscal" y salir a "hacer política". Los intendentes inician un operativo seducción para ubicarla en la boleta.

"Si Cristina no es la candidata va a ser difícil que ganemos el 2023; también hay que cambiar el plan económico; hay que tomar decisiones fuertes, hay que enfrentar a los vivos que la quieren todos para ellos, para eso te pusieron a gobernar. No se puede esperar más, ya demostraron que son jodidos", sentenció el intendente de Ensenada, Mario Secco, en diálogo con FM Cielo.

El jefe comunal que ofició como anfitrión del encuentro de la mesa que tiene unos 55 integrantes y ya va por su octavo encuentro, sostuvo que cada vez que llega a un acto automáticamente se escucha el cántico ‘Cristina presidenta’: "El operativo clamor ya está y viene de abajo, la gente la elige poque es la única que puede cambiar el rumbo del país, la que enfrenta a toda esta mafia que quedó en evidencia. La única es ella, los demás unos boluditos", aseguró.

Por eso, disparó hacia algunos sectores que, a su entender, se quedaron en silencio ante el avance de la justicia. "Ella dice que le dio cuatro gobiernos populares: uno Néstor, dos CFK y el otro decide acompañar a Alberto, porque si no va ella en la boleta no lo vota nadie, es una realidad. Ella hizo tanto esfuerzo, pero hay muchos sectores que se callaron; no se bancan la presión de los medios ni de estas mafias", subrayó Secco.

A su turno, su vecino de Berisso, Fabián Cagliardi, también señaló al aire de FM Cielo que desde algunos sectores políticos y judiciales "se trabaja para proscribirla, para que Argentina no pueda salir adelante porque hoy la única que puede sacar al país adelante es ella".

"Tuvimos una reunión en el PJ y todos coincidimos que tiene que ser ella, vamos a hacer lo posible para convencerla", subrayó el alcalde, que fue de la partida en el encuentro de Punta Lara.

Al cierre, aseguró que "Cristina es muy inteligente, si ella no es candidata buscará una alternativa, pero estoy convencido de que va a ser el pueblo el que va a salir a buscarla para que sea ella".