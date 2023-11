Los gremios en pie de guerra

Luego del triunfo de Javier Milei en el balotaje, los gremios se preparan para afrontar un nuevo período de gobierno con mucha preocupación por el flamante ajuste que se viene. Estado de alerta permanente, temor por la caída de los salarios y el refugio bonaerense con la gestión de Axel Kicillof.

Se viven tiempos de incertidumbre total en la política de nuestro país. Desde que ganó Javier Milei se produjeron una serie de hechos que marcan la inestabilidad en esta nueva transición de gobierno. Sin embargo, pese a las pocas certezas, se sabe que se vienen momentos complicados para los trabajadores y los gremios ya se preparan para iniciar la resistencia.

Entre el feroz ajuste que prometió el candidato libertario, la posible quita de la coparticipación a las provincias y el feroz recorte en el sector público que se avecina, los gremios se mantienen en estado de alerta permanente ante cualquier movimiento del próximo oficialismo.

Entre las principales preocupaciones aparecen la caída del salario real, el freno de la obra pública en toda la provincia y posibles despidos como sucedió durante la gestión de Mauricio Macri entre 2015-2019.

Mientras tanto, se repliegan en sus espacios para realizar sus respectivas autocríticas y para diagramar un plan de lucha ante cualquier pérdida de derechos. LaTecla dialogó con tres referentes del sector sindical para que expresen su parecer por el triunfo de Javier Milei en las elecciones y todos coinciden en el mismo concepto: “preocupación”.

Hugo Russo, Secretario Adjunto de la CTA Provincia, Octavio Miloni, Secretario General de Adulp y Juan Pablo Martín Oyarzabal, Secretario Gremial de UPCN sección Provincia de Buenos Aires, dieron su parecer sobre el triunfo del candidato libertario y cómo se preparan desde cada gremio para hacerle frente al próximo gobierno.

Los tres referentes coinciden en que la principal preocupación gira en torno a la pérdida del salario real de los trabajadores. Por el lado de Hugo Russo, fue por más y aseguró: “Vamos a pelear por lo que tengamos que pelear, y seguir reclamando por lo que tengamos que seguir reclamando, porque para eso nos votan los compañeros y las compañeras, somos sus representantes”.

Justamente el dirigente de la CTA Provincia aseguró que ya comenzaron las primeras reuniones: “Ya tuvimos plenario de CTA en la Provincia de Buenos Aires, también, al igual que lo hicimos en la JV, ahora vamos a tener plenario en Federación Judicial Argentina, la semana que viene, y también, en todo estado de alerta y movilización permanentemente, para salir a bancar cualquier política de ajuste, a los trabajadores, vamos a estar en la calle, bancando, solidarizándonos”, aseguró.

Por el lado de UPCN, su Secretario Gremial advirtió que su organización “está se puede decir en un estado de alerta a la espera de lo que vaya a suceder y sin dudas priorizando siempre porque es una indicación de nuestra secretaria general”.

En ese sentido, desde Adulp también se encuentran en estado de alerta. Les preocupa el movimiento de dirigentes del macrismo hacia La Libertad Avanza y los cambios de Milei con sus promesas de campaña.

“Realmente el estado de alerta es porque nuestras reivindicaciones, nuestros derechos van a ser defendidos como siempre lo han hecho nuestros sindicatos en momentos que aplicaban políticas neoliberales”, añadió Miloni.

Otra arista en la que coinciden los gremios es en la extrema preocupación por el desembarco de funcionarios PRO en el gabinete libertario. Sobre todo Luís Caputo y Patricia Bullrich.

Por el lado del dirigente de Judiciales, sostuvo que (sin olvidarse que estuvo durante el gobierno de Macri), “con sólo lo que dijo en los actos, en los spots, es muy preocupante”.

“Amenazas a dirigentes como Roberto Baradel, no te tenemos miedo, se acaban los Moyano, esa cosa patoteril de alguien que está, digo, que tiene que ser honrada por ocupar un cargo en cualquier lugar que sea, en el gabinete de la presidencia de un país, la verdad que es desastroso”, sostuvo.

Por el lado de Oyarzabal, el representante de UPCN aseguró que al gremio le ”preocupa en general el proyecto que encarnaba tanto Mauricio Macri, Patricia Bullrich, desde Cambiemos, como el que encarnaba Javier Milei desde la Libertad Avanza”. Y aseguró que se encolumnarán detrás de la CGT como organización gremial.

Sin embargo, vaticinó un fin de año complicad: “Será muy difícil. Si realmente se confirma a ver va a ser muy difícil también porque hay un desconocimiento muy grande del estado de este gobierno”.

La Provincia: trinchera peronista para combatir el ajuste

Pese a la llegada de Javier Milei a la presidencia, el gobernador Axel Kicillof obtuvo la reelección con un resultado arrollador, que lo posiciona como uno de los referentes de la futura oposición nacional.

Con muchísima legitimidad, el mandatario pica en punta para conducir los destinos del peronismo en el futuro y cuenta con un amplio respaldo del sector sindical de la provincia de Buenos Aires.

Russo fue quien destacó su gestión: “Gracias a Dios tenemos un gobierno en la Provincia de Buenos Aires, como el de Axel Kicillof, en el que nos sentamos, discutimos, peleamos, tenemos una relación de trabajo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía”.

“Yo en todos lados lo digo, es el mejor gobernador que ha tenido la Provincia de Buenos Aires, y un Ministerio de Trabajo que nos recibe, que discutimos, que nos ponemos de acuerdo o no, pero siempre hemos tenido diálogo”, aseguró.

A su vez, Oyarzabal va por más y lo posiciona como conductor del futuro peronismo opositor. Aseguró que durante estos últimos cuatro años lograron, “con discusiones”, abordar problemas que a los gremios le parecían importantes.

Además, reafirmó el posicionamiento del gremio ante la figura de Kicillof: “Sin duda nos parece que el gobernador es un gran dirigente que tranquilamente podría encabezar la oposición”.

El secretario general de Adulp también cree que la Provincia será “un lugar de resguardo en términos políticos”. Pero también “de lugar de discusión en favor de los derechos y que van a surgir. Y desde ahí también críticas a las políticas de justicia, porque ya también están amenazando, por lo menos lo que han transmitido los medios, de recortes presupuestarios”.

Hugo Russo – Judiciales PBA

- ¿Cómo viste el triunfo de Milei?

- La verdad que todos quedamos medio conmocionados, medios raros, en el sentido de que fue un golpe muy fuerte. No estamos en nadie, en nadie. Yo como también integrante de la CTA, como secretario adjunto de la CTA de la provincia de Buenos Aires, todos los gremios, inclusive el mío, a través de nuestra agrupación, se expresó que había que votar por la fórmula de Sergio Massa.

Con todo lo que se venía diciendo en campaña, a diferencia de otras veces, en donde te prometían la revolución de la alegría o la revolución productiva, y que nosotros decíamos que había una intencionalidad, que había una mentira tras eso, esta vez te están diciendo todo lo que van a hacer, y obviamente que cualquier organización o cualquier individuo, tiempo nacional y popular, y máxime nosotros, que tenemos una representación atrás, no puede salir a votar estas propuestas, trátese de quien se trate.

Entonces sí, después lo vimos con muchísima preocupación, no solo de haber ganado el domingo, para nosotros fue muy preocupante todo ese periodo en donde quedaba claro que las propuestas expresadas nos parecían que no podían estar en consideración de la sociedad, y que no podían ser las propuestas que queríamos.

Bueno, evidentemente hubo un error de lectura, o subestimamos a ese electorado, y la verdad que es la primera vez que alguien diciendo las cosas con el tenor que las dice, y con el daño que está prometiendo hacer, es consolidado por el voto popular. Así que estamos bastante preocupados.

- ¿Cómo se preparan ustedes ante una eventual política de ajuste?

- Como siempre lo hemos hecho, es con mayor organización y mayor unidad. No va a alcanzar con lo que pueda hacer un sindicato, vamos a tener que seguir consolidando unidad a través de las centrales, mantener unidad y charla, como fue durante el macrismo, con las multisectoriales, con las organizaciones de derechos humanos, las intersindicales.

No es solamente una cuestión de cómo vamos a enfrentar el salario, que es el sustento nuestro diario, y vamos a pelear por lo que tengamos que pelear, y seguir reclamando por lo que tengamos que seguir reclamando, porque para eso nos votan los compañeros y las compañeras, somos sus representantes.

Ahora, evidentemente hubo un cambio de plano acá, y vamos a tener que resistir y combatir todo lo que tengamos que hacer, porque no vamos a permitir pérdida de derecho, despido, menoscabo en el bolsillo de las compañeras y los compañeros.

¿Ya tuvieron algún registro de algún despido confirmado?

Nosotros lo que tenemos en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, tenemos a las compañeras y los compañeros todos en blanco, la parte de contratación que tenemos tiene que ver con el sector de limpieza, que nosotros venimos reclamando y fuertemente al gobierno de la provincia y a la Corte, pero fundamentalmente a la Corte, porque la Corte es quien tercerizó el servicio de limpieza, es que se pasen a planta, y eso lo tenemos ahí en la agenda para laburar y lo veníamos denunciando.

No son en sí, para que se entienda, trabajadores judiciales como puede tener el Estado, que tiene planta y tiene tercerizado, esto es una empresa que contratan privadas, y después los demás nosotros no tenemos, con la Ley de Asociaciones, la estabilidad del empleo público y el régimen del Poder Judicial, ese problema, por ahora, si no se reforma la ley, no lo tenemos.

Ahora tenemos otro tipo de problema, siempre que ha venido ajuste, ha venido ajuste para todas y para todos, nos pasó en la época de Vidal, nos pasó en la época de Rukauf, nos pasó en la época de Duhalde.

Esto es así, es cíclico. Lo que sí es, que no vas a tener presupuesto, o vas a tener muy poco presupuesto, y si no tenés presupuesto, la justicia, no nos olvidemos, que para nosotros mal catalogada o caratulada, como servicio de justicia, es un derecho, y en la medida que vos no tengas presupuesto, van a tardar mucho más los juicios, no vas a tener lugar donde ir a denunciar, porque no va a haber personal, no va a haber infraestructura, no va a haber absolutamente nada.

- ¿Ya hay algún plan de lucha ahí, desde tu gremio? ¿Vienen charlando, vienen reuniéndose, o van a empezar ahora, o cuando arranque el nuevo gobierno?

- Acabamos de terminar un congreso provincial, en el día de ayer, que se realizó en la ciudad de La Plata, y casi no estaba en el temario. Y se trató este tema, y de cómo nos vamos a organizar, que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, organizándonos, para ver cómo enfrentamos el ajuste, como lo ha hecho siempre el gremio, sin dejar de reclamar y plantear los temas que vos tenés que plantear.

Pero además, con un componente muy fuerte de solidaridad, donde empiezan los trabajadores a ser, en los primeros lugares, donde empiezan a ser suspendidos, o echados, o que no se les reconfiguren los contratos, como suele pasar, porque justo estamos a fin de año, y a fin de año, en muchos lugares, los contratos son prorrogables o no, lo primero que va a hacer el gremio es una posición que ya salió por unanimidad, es solidaria, y salir a bancar esos sectores, antes de... de mirarse el ombligo.

Pero como somos parte de un colectivo, y esto lo estamos diciendo también, adentro de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, y adentro de la Federación Judicial Argentina, más allá de lo que significa la JV sola, con este colectivo, cómo vamos a trabajar.

Ya tuvimos plenario de CTA en la Provincia de Buenos Aires, también, al igual que lo hicimos en la JV, ahora vamos a tener plenario en Federación Judicial Argentina, la semana que viene, y también, en todo estado de alerta y movilización permanentemente, para salir a bancar cualquier política de ajuste, a los trabajadores, vamos a estar en la calle, bancando, solidarizándonos.

Porque también sabemos que cuando hay cosas buenas, cuando la paritaria va para arriba, es un espejo donde vos podés salir a reclamar cosas, y cuando las cosas vienen mal para abajo, es un espejo que a la larga también te va a tocar a vos. Claro. Entonces, digo, esto... Claro. Lo hemos hecho siempre, pero estamos ahí.

Gracias a Dios tenemos un gobierno en la Provincia de Buenos Aires, como el de Axel Kicillof, en el que nos sentamos, discutimos, peleamos, tenemos una relación de trabajo con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía, yo en todos lados lo digo, es el mejor gobernador que ha tenido la Provincia de Buenos Aires, y un Ministerio de Trabajo que nos recibe, que discutimos, que nos ponemos de acuerdo o no, pero siempre hemos tenido diálogo. No está Vidal. No es la misma situación de cuando estaba Vidal.

En ese lugar estamos tranquilos. Así que, bueno, la lucha será concentrada, y por otro lado, y cuando digo esto, que me quedó en el tintero, de CTA, Federación, también con los gremios de la CGT, nosotros tenemos buena relación y seguimos charlando con los gremios de la CGT, con los gremios de la CGT.

- ¿Cómo ves esa designación de funcionarios PRO con todo lo que pasó en la gestión de Mauricio Macri?

- Mirá, lo de Bullrich, sin tener en cuenta, y hacemos que tenemos amnesia, y no estuvo durante el gobierno de Macri, con sólo lo que dijo en la campaña es muy preocupante. Con sólo lo que dijo en los actos, en los spots, es muy preocupante.

Amenazas, amenazas a dirigentes como Roberto Baradel, no te tenemos miedo, se acaban los Moyano, esa cosa patoteril de alguien que está, digo, que tiene que ser honrada por ocupar un cargo en cualquier lugar que sea, en el gabinete de la presidencia de un país, la verdad que es desastroso.

Entonces, sabemos quién es Patricia Bullrich, sabemos lo que hizo, sin perjuicio de lo que dijo ahora, lo que ya hizo antes, en cualquier lugar donde esté Patricia Bullrich, digo, nosotros vamos a salir a enfrentarla.

Digo, la verdad, porque tiene un odio hacia los trabajadores y al peronismo en general, digo, tiene un revanchismo, que la verdad que eso asuste mucho, no vamos a tener ningún problema en salir a contestar y hacer las cosas que tengamos que hacer, digo, esto es así, pero además la seguridad es seguridad, y no tiene que ver con represión.

Lo dijeron gente de su mismo lado, como Lilita Carrió, cuando se habló de que la seguridad es una cosa, represión es otra, que haya seguridad, estamos todos de acuerdo, que haya organizaciones, estamos todos de acuerdo, ahora no tiene por qué ser la primera medida represión.

Y desde ese lugar, no solo nosotros, porque esto una vez que se empieza a caminar, el pueblo argentino a nadie le gusta, algunas cosas están ahí, se escuchan, pero después cuando empieza el tema de la represión, a nadie le gusta esto.

Entonces, más allá de algún sector ultra gorila, qué sé yo, que dice, bueno, matenlo a estos negros, pero no pasa por ahí.

Si es preocupante, te vuelvo a repetir, con todo lo que dijo ya en la campaña, digo, alguien no se puede parar de ese lugar diciendo eso.

Los trabajadores somos gente de paz, sabemos cuando hay represión, hay violencia, o lo hubo en la historia, los que siempre perdimos fuimos los trabajadores y el pueblo argentino.

Entonces, llamamos a la reflexión a esto, que lo que menos necesita la Argentina en estos tiempos turbulentos económicos y sociales, es seguir incendiando y seguir saliendo con discursos de odio.

Eso es lo que más nos preocupó antes de que ganen Milei, desde el espacio de ella, no desde el lado de Larreta, y sabiendo que la Reta también ha tenido medidas, o el gobierno de la Reta, o el espacio de la Reta, medida en la cual nosotros fuimos hiper críticos, ahora, desde el lugar de Patricia Bullrich, como se salió a decir, y desde el mismo lugar de Milei, digo, la verdad que es muy preocupante.

- Con todo este contexto de presunto ajuste, ¿cómo va a ser la disputa, no, la negociación por las paritarias en la provincia? ¿Vos creés que va a ser más complicado, que se va a venir un ajuste también por ese lado?

- Y con respecto a las paritarias, sí, seguramente va a haber conflicto, va a haber tensión, discutiremos lo que tengamos que discutir, vos sabés, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que nunca alcanza, y eso siempre es compensado con los ATN, seguramente el presupuesto va a venir, seguramente los ATN no van a venir.

Tenemos que ver cómo hacemos para rebuscarnos, el gobierno tendrá que tener sus variables, nosotros vamos a acompañar, le vamos a pedir al gobierno de la provincia de Buenos Aires que salga a pelear por el cumplimiento total del presupuesto.

Que el presupuesto se eleve al 37%, que se siga elevando como corresponda, y que de una vez por todas le den a la provincia de Buenos Aires, que somos en realidad el 40% de todos, la provincia de Buenos Aires es el 40% de todos, igual ves en la justicia somos el 40% de los juicios están a la justicia, todo, todo es así y no puede ser que reciba casi la mitad del presupuesto, y eso se tiene que arreglar, con este gobierno, con el que viene o con otro, en eso vamos a acompañar, y el otro habrá tensión y seguramente llegaremos a acuerdo, lo más importante es que un gobierno que escucha, es un gobierno que nos reprime, es un gobierno que da respuestas, es un gobierno que tiene otra impronta, joven, frescura, y trabajaremos lo que tengamos que trabajar.

Nosotros no creemos que Kicillof sea responsable de ningún ajuste, de ningún desabastecimiento del Estado, y nada que se le parezca, pero bueno, nos sentaremos, negociaremos, pelearemos, haremos medidas si tenemos que hacer medidas, ahora tenemos en claro todo que, y esto de hablar de hacer medidas, como cualquier sindicato, como en cualquier lugar, vamos a pelear por lo nuestro, para defender a lo nuestro, ahora no es un gobierno que viene a reprimir, a escuchar, a espiarte, a ajustarte, a ningunearte, de ese lugar vamos a estar en la calle nosotros, acompañándonos, acompañando a Kicillof.

Juan Pablo Martin Oyarzabal – Secretario gremial de la sección provincia de Buenos Aires UPCN

- ¿Cómo viste el triunfo de Milei y la derrota del peronismo en el Balotage?

- En alguna medida fue una tristeza muy grande, fuertemente, para que el proyecto de Sergio Massa presidente, Axel Kicillof gobernador y Julio Alak intendente pudiera concretarse en varios distritos del interior de la provincia de Buenos Aires también.

Y la verdad es que participamos activamente de todas las jornadas que hubo de militancia, de los actos, de jornadas de concientización en los ministerios y demás. Y la verdad es que estábamos convencidos que el mejor camino para encararlo que venía, que sin duda sí va a ser difícil en cualquiera de los escenarios, era en el proyecto que encabezaba Sergio Massa, que nos parece que había unido a todo el movimiento obrero, a todo el arco, digamos, del oficialismo.

Y la verdad nos produjo una profunda tristeza en un primer momento y ahora una preocupación, porque sé que el modelo que viene, que no tiene mucha certeza porque no hay muchas definiciones que tengan que ver con cargos, no hay muchas definiciones que tengan que ver con un montón de cosas que tienen que ver con el futuro cierto del país.

Lo que sí es seguro es que este modelo que prevaleció en las urnas es un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la, por sobre lo social, por sobre lo que tenga que ver con los sectores más vulnerables de la sociedad y nos parece que la corrección que cualquiera de los escenarios hubiera tenido que hacerse se hubiera hecho con otras prioridades.

Ahora me parece que viene un modelo que va a tener más que ver con cerrar las cuentas fiscales a cualquier precio, a cualquier costo, y sin contemplar la repercusión que pueda llegar a tener esto en pobreza, porque todavía puede crecer más aún sin tener en cuenta la desocupación.

- ¿Cómo se preparan ustedes como gremio? ¿Tienen algún plan de lucha ya armado, están en estado de alerta?

- Seccional Provincia de Buenos Aires cuenta con la particularidad de que electoralmente se ha ganado y ha prevalecido la candidatura de la reelección del gobernador Kicillof, que sabemos que tiene otra visión tanto del Estado como de los trabajadores, que tiene otras prioridades y otro respeto por los representantes de los trabajadores y lo que implicamos.

Eso para nosotros es un aliciente en este contexto porque sabemos de la buena fe con la cual hemos discutido estos cuatro años que pasaron, sabemos que no siempre estamos de acuerdo en todo, pero siempre hemos podido arribar a acuerdos y reformando cuestiones de fondo que hacía muchos años que no se encargaban.

Para nosotros el hecho de que Axel esté al frente de la Provincia de Buenos Aires, lo mismo que el caso de la Municipalidad de La Plata, que ahora va a comenzar a ser una gestión de Alak y demás, es un aliciente en este contexto.

Tampoco es una burbuja que no vaya a ser afectada por una política nacional que va a tener que ver mucho con ajustes, si se efectiviza lo que está sobre la mesa este último tiempo, que tiene que ver con que el presidente tiene previsto interrumpir las transferencias de parte del Gobierno Nacional a las provincias para obra pública, si se confirma que no va a ser ningún tipo de concesión para las provincias para que puedan encarar distintas iniciativas, nos parece que realmente van a ser años durísimos.

Indefectiblemente tiene que haber una discusión de fondo que tenga que ver con la coparticipación. Todos saben que la Provincia de Buenos Aires tiene el 40% del sector productivo del país, de la población, de las exportaciones, del agro, de un montón de cuestiones, y no le vuelven en la misma medida los recursos que se generan

.

- ¿Cómo se preparan para encarar la resistencia ¿Les preocupa la presencia de dirigentes PRO en el gabinete, o era lo mismo que haya gente de la Libertad Avanza en esos cargos?

- Mirá, a nosotros nos preocupa en general el proyecto que encarnaba tanto Mauricio Macri, Patricia Bullrich, desde Cambiemos, como el que encarnaba Javier Milei desde la Libertad Avanza.

Eran dos proyectos que sin duda para nosotros eran una amenaza y son uno de los motivos por los cuales estábamos tan confiados. Nosotros estábamos convencidos que la mejor opción era el proyecto de Sergio Massa, que tenía que ver con fortalecer la producción, la producción nacional, con generar puestos de trabajo, con generar recursos genuinos que permitieran un crecimiento de la recaudación real, de las exportaciones reales, y que eso generara mayores dividendos para afrontar este escenario.

Si hablamos de Bullrich, pongo todos los nombres que están rondando para distintas carteras, para distintos espacios del gobierno nacional, son todos preocupantes, porque los que no son de Milei, son de Macri. Porque ninguno entiende el empleo público desde el lugar que lo vemos nosotros, ninguno entiende a los representantes de los trabajadores como una herramienta de defensa de derechos.

Entonces para nosotros es espacio sin dudas que nos genera ruido y alarma. Ahora nos preparamos abroquelándonos detrás de la CGT como organización gremial y nos cerramos puertas.

Lamentablemente prevaleció una posición que ha sido, y algo hay que reconocerle, que ha sido sincera, y sin pelos en la lengua a la hora de decir que vienen por recortes, que vienen por ajustes, que vienen por directamente seccionar sectores públicos, sectores del Estado, y en esa línea nosotros queremos creer que todos estos cambios que se están mencionando a nivel nacional tienen que ver con cambios de estructura política, y que los compañeros y compañeras de carrera no van a sufrir ningún tipo de alteración en sus cargos, en sus carreras administrativas.

A nosotros nos preocupa en general el proyecto que encarnaba tanto Mauricio Macri, Patricia Bullrich, desde Cambiemos, como el que encarnaba Javier Milei desde la Libertad Avanza.

Entonces para nosotros es espacio sin dudas que nos genera ruido y alarma. Ahora nos preparamos abroquelándonos detrás de la CGT como organización gremial y nos cerramos puertas.

Me parece que va a ser un fin de año muy difícil muy difícil si realmente se confirma a ver va a ser muy difícil también porque hay un desconocimiento muy grande del estado de este gobierno que ha asumido lo que va a asumir hay un desconocimiento muy grande la verdad que buscar un equilibrio fiscal en el cierre de este año interrumpiendo la obra pública ya iniciada es ni más ni menos que obligar a las empresas que han ganado licitaciones con el estado a despedir trabajadores del sector de este caso de la construcción.

Nuestra organización está se puede decir en un estado de alerta a la espera de lo que vaya a suceder y sin dudas priorizando siempre porque es una indicación de nuestra secretaria general

- ¿Crees que debido a la buena elección que hizo Kicillof la provincia se puede convertir en la resistencia del peronismo?

- Nosotros no tenemos duda del cuadro político que es el gobernador Kicillof. La verdad es que hemos tenido cuatro años que hemos logrado, con discusiones, con cambios de pareceres, con distintas posiciones, pero siempre con una buena fe a la hora de discutir y con la intención de abordar problemas de fondo que a nosotros nos parece que es el modelo a seguir.

Nos parece que es sumamente importante haber ganado en la ciudad de La Plata para que el eje de la región capital (La Plata, Berisso y Ensenada), esté bajo un mismo signo político. Y sin duda nos parece que el gobernador es un gran, gran dirigente que tranquilamente podría encabezar la oposición.

Pero bueno, esa es una discusión interna que se va a estar dando, pero me parece que no hay que quemar etapas y que hay que ir de a poco viendo cómo se suceden los acontecimientos. Y resolviéndolos de la mejor manera posible, porque la verdad es que no va a ser nada fácil lo que venga estos años por delante.

Octavio Miloni - Secretario General Adulp

Juan Pablo Martin Oyarzabal – Secretario gremial de la sección provincia de Buenos Aires UPCN

- ¿Cómo viste el triunfo de Milei y la derrota del peronismo en el Balotage?

- En alguna medida fue una tristeza muy grande, fuertemente, para que el proyecto de Sergio Massa presidente, Axel Kicillof gobernador y Julio Alak intendente pudiera concretarse en varios distritos del interior de la provincia de Buenos Aires también.

Y la verdad es que participamos activamente de todas las jornadas que hubo de militancia, de los actos, de jornadas de concientización en los ministerios y demás. Y la verdad es que estábamos convencidos que el mejor camino para encararlo que venía, que sin duda sí va a ser difícil en cualquiera de los escenarios, era en el proyecto que encabezaba Sergio Massa, que nos parece que había unido a todo el movimiento obrero, a todo el arco, digamos, del oficialismo.

Y la verdad nos produjo una profunda tristeza en un primer momento y ahora una preocupación, porque sé que el modelo que viene, que no tiene mucha certeza porque no hay muchas definiciones que tengan que ver con cargos, no hay muchas definiciones que tengan que ver con un montón de cosas que tienen que ver con el futuro cierto del país.

Lo que sí es seguro es que este modelo que prevaleció en las urnas es un modelo que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la, por sobre lo social, por sobre lo que tenga que ver con los sectores más vulnerables de la sociedad y nos parece que la corrección que cualquiera de los escenarios hubiera tenido que hacerse se hubiera hecho con otras prioridades.

Ahora me parece que viene un modelo que va a tener más que ver con cerrar las cuentas fiscales a cualquier precio, a cualquier costo, y sin contemplar la repercusión que pueda llegar a tener esto en pobreza, porque todavía puede crecer más aún sin tener en cuenta la desocupación.

- ¿Cómo se preparan ustedes como gremio? ¿Tienen algún plan de lucha ya armado, están en estado de alerta?

- Seccional Provincia de Buenos Aires cuenta con la particularidad de que electoralmente se ha ganado y ha prevalecido la candidatura de la reelección del gobernador Kicillof, que sabemos que tiene otra visión tanto del Estado como de los trabajadores, que tiene otras prioridades y otro respeto por los representantes de los trabajadores y lo que implicamos.

Eso para nosotros es un aliciente en este contexto porque sabemos de la buena fe con la cual hemos discutido estos cuatro años que pasaron, sabemos que no siempre estamos de acuerdo en todo, pero siempre hemos podido arribar a acuerdos y reformando cuestiones de fondo que hacía muchos años que no se encargaban.

Para nosotros el hecho de que Axel esté al frente de la Provincia de Buenos Aires, lo mismo que el caso de la Municipalidad de La Plata, que ahora va a comenzar a ser una gestión de Alak y demás, es un aliciente en este contexto.

Tampoco es una burbuja que no vaya a ser afectada por una política nacional que va a tener que ver mucho con ajustes, si se efectiviza lo que está sobre la mesa este último tiempo, que tiene que ver con que el presidente tiene previsto interrumpir las transferencias de parte del Gobierno Nacional a las provincias para obra pública, si se confirma que no va a ser ningún tipo de concesión para las provincias para que puedan encarar distintas iniciativas, nos parece que realmente van a ser años durísimos.

Indefectiblemente tiene que haber una discusión de fondo que tenga que ver con la coparticipación. Todos saben que la Provincia de Buenos Aires tiene el 40% del sector productivo del país, de la población, de las exportaciones, del agro, de un montón de cuestiones, y no le vuelven en la misma medida los recursos que se generan

.

- ¿Cómo se preparan para encarar la resistencia ¿Les preocupa la presencia de dirigentes PRO en el gabinete, o era lo mismo que haya gente de la Libertad Avanza en esos cargos?

- Mirá, a nosotros nos preocupa en general el proyecto que encarnaba tanto Mauricio Macri, Patricia Bullrich, desde Cambiemos, como el que encarnaba Javier Milei desde la Libertad Avanza.

Eran dos proyectos que sin duda para nosotros eran una amenaza y son uno de los motivos por los cuales estábamos tan confiados. Nosotros estábamos convencidos que la mejor opción era el proyecto de Sergio Massa, que tenía que ver con fortalecer la producción, la producción nacional, con generar puestos de trabajo, con generar recursos genuinos que permitieran un crecimiento de la recaudación real, de las exportaciones reales, y que eso generara mayores dividendos para afrontar este escenario.

Si hablamos de Bullrich, pongo todos los nombres que están rondando para distintas carteras, para distintos espacios del gobierno nacional, son todos preocupantes, porque los que no son de Milei, son de Macri. Porque ninguno entiende el empleo público desde el lugar que lo vemos nosotros, ninguno entiende a los representantes de los trabajadores como una herramienta de defensa de derechos.

Entonces para nosotros es espacio sin dudas que nos genera ruido y alarma. Ahora nos preparamos abroquelándonos detrás de la CGT como organización gremial y nos cerramos puertas.

Lamentablemente prevaleció una posición que ha sido, y algo hay que reconocerle, que ha sido sincera, y sin pelos en la lengua a la hora de decir que vienen por recortes, que vienen por ajustes, que vienen por directamente seccionar sectores públicos, sectores del Estado, y en esa línea nosotros queremos creer que todos estos cambios que se están mencionando a nivel nacional tienen que ver con cambios de estructura política, y que los compañeros y compañeras de carrera no van a sufrir ningún tipo de alteración en sus cargos, en sus carreras administrativas.

A nosotros nos preocupa en general el proyecto que encarnaba tanto Mauricio Macri, Patricia Bullrich, desde Cambiemos, como el que encarnaba Javier Milei desde la Libertad Avanza.

Entonces para nosotros es espacio sin dudas que nos genera ruido y alarma. Ahora nos preparamos abroquelándonos detrás de la CGT como organización gremial y nos cerramos puertas.

Me parece que va a ser un fin de año muy difícil muy difícil si realmente se confirma a ver va a ser muy difícil también porque hay un desconocimiento muy grande del estado de este gobierno que ha asumido lo que va a asumir hay un desconocimiento muy grande la verdad que buscar un equilibrio fiscal en el cierre de este año interrumpiendo la obra pública ya iniciada es ni más ni menos que obligar a las empresas que han ganado licitaciones con el estado a despedir trabajadores del sector de este caso de la construcción.

Nuestra organización está se puede decir en un estado de alerta a la espera de lo que vaya a suceder y sin dudas priorizando siempre porque es una indicación de nuestra secretaria general

- ¿Crees que debido a la buena elección que hizo Kicillof la provincia se puede convertir en la resistencia del peronismo?

- Nosotros no tenemos duda del cuadro político que es el gobernador Kicillof. La verdad es que hemos tenido cuatro años que hemos logrado, con discusiones, con cambios de pareceres, con distintas posiciones, pero siempre con una buena fe a la hora de discutir y con la intención de abordar problemas de fondo que a nosotros nos parece que es el modelo a seguir.

Nos parece que es sumamente importante haber ganado en la ciudad de La Plata para que el eje de la región capital (La Plata, Berisso y Ensenada), esté bajo un mismo signo político. Y sin duda nos parece que el gobernador es un gran, gran dirigente que tranquilamente podría encabezar la oposición.

Pero bueno, esa es una discusión interna que se va a estar dando, pero me parece que no hay que quemar etapas y que hay que ir de a poco viendo cómo se suceden los acontecimientos. Y resolviéndolos de la mejor manera posible, porque la verdad es que no va a ser nada fácil lo que venga estos años por delante.

Octavio Miloni - Secretario General Adulp

- ¿Cómo viste el triunfo de Milei y la derrota del peronísmo?

- Bueno, en primer lugar sí tengo que decir que hubo una sorpresa porque se venía construyendo una campaña muy buena para que Sergio Massa sea presidente y tal vez en los sectores más cercanos al sindicalismo el clima era más favorable.

En mi caso particular puede ser que hayan perdido una perspectiva más general de lo que estaba pasando principalmente por la diferencia que sacó Millet a Unión por la Patria.

Pero estaban las posibilidades lógicamente de triunfes porque iban a construir, en contra del peronismo, básicamente estructurado en contra del peronismo y han conseguido sacar una diferencia muy importante.

- Ante este nuevo gobierno de Milei, ¿cómo se prepara ADULP para enfrentar este ajuste?

- Bueno, hasta ahora estamos en estado de alerta porque hay muchísimos movimientos respecto de las definiciones originales que había hecho el presidente electo. Y muchos de los nombres de las personas que iban a poner en lugares claves estamos asistiendo a una copada de paradas por parte del macrismo.

Realmente el estado de alerta es porque nuestras reivindicaciones, nuestros derechos van a ser defendidos como siempre lo han hecho nuestros sindicatos en momentos que aplicaban políticas neoliberales.

Así que en ese sentido hay una larga historia de lucha en contra del neoliberalismo. Que va a darse la discusión en nuestros afiliados, nuestras afiliadas, para salir a la calle cuando tengamos que defender nuestros derechos.

Hasta ahora estamos en estado de alerta porque obviamente todavía el gobierno no ha asumido. Pero sí, la alerta significa estar preparándonos para, por lo que anuncian, una gran política de ajuste y de manera brutal.

- ¿Y ya hay algún plan de lucha? ¿Se juntaron en algunos plenarios? ¿Cómo se están organizando? ¿O todavía es muy temprano?

- Ya empezamos obviamente la comisión directiva. Ya hemos dado debate, un análisis, por lo menos un balance rápido de lo que pasó. Salir un poco de la sorpresa, de sazón, bronca y ponerlo de eso en construcción.

Es convocando al delegado y delegada que, según tengo entendido, con los compañeros y compañeras que van a convocar, que vamos a convocar de manera urgente para esta semana que entra, el ámbito de los delegados y la delegada para empezar a debatir la situación.

Bien.

- ¿Están preocupados un poco con la llegada, de funcionarios del PRO al gabinete de Milei?

- Bueno, la confirmación de Patricia Bullrich a Seguridad es una pésima noticia para el campo popular, porque ya hemos visto el despliegue represivo que genera muchísimo, mucho orgullo a las políticas neoliberales y muchos rechazan al campo popular.

Y que acompañado de un plan de ajuste, dicho sin anestesia, dicho sin ningún tipo de eufemismo, estamos realmente preocupados por este ascenso de Patricia Bullrich a este ministerio.

Porque ya ha demostrado cuando fue gobierno que no va a escasimar ningún tipo de herramientas a la hora de reprimir a nuestro pueblo.

- En el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en la Plata con Kicillof y Alak, ¿van a encontrar una especie de refugio?

.

- Por relación a la política en materia provincial y municipal, nosotros acompañamos, hemos acompañado obviamente la campaña de Axel Kicillof en la provincia y de Julio Alak en el municipio.

Vamos a estar expectantes de todo el programa político que quieren desplegar y que vamos a tratar de dar una mano, como ha hecho nuestro medio, para que las políticas de derecho que tienen en mente tanto Alak como Axel Kicillof que se concreten.

Entendemos que en términos políticos la provincia y el municipio terminan siendo como un lugar de resguardo, de reparo, de lugar de discusión en favor de los derechos y que van a surgir...

Y desde ahí también críticas a las políticas de justicia, porque ya también están amenazando, por lo menos lo que han transmitido los medios, de recortes presupuestarios. Y con este revanchismo que siempre tiene la derecha con los sectores populares, van a comenzar sin duda con gobiernos populares en provincias y municipios.