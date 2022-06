Algo muy serio, muy grave, está pasando con los cuerpos humanos.

No me estoy refiriendo a enfermedades.

Me refiero al tratamiento que los seres humanos les estamos dando a los cuerpos. Al cuerpo propio y a los cuerpos de los otros.

En la expresión de los cuestiones macro - sociales y en las situaciones de la vida cotidiana.

Guerras, como ejemplo de la primera situación.

Enfrentamientos físicos violentos a la salida de escuelas, como ejemplo de la segunda situación.

Ninguno de estos episodios (y otros) es nuevo.

Especialmente respecto del segundo tipo de situaciones no está claro si han aumentado respecto de épocas anteriores o si la mayor información genera esa impresión.

El cuerpo incluye un borde que diferencia lo propio de lo que no es propio, lo interior de lo exterior, yo y otro, yo y mundo.

Diferencia que constituye un logro en la vida de un bebé y es base y soporte del proceso de construcción de identidad.

La separación del propio cuerpo respecto de otros es condición de necesidad en el proceso de individuación, en la formación y funcionamiento de los procesos psíquicos y en la posibilidad de una persona de desplegarlos.

El cuerpo humano, una vez constituido como separado de otros cuerpos, requiere de una decisión psíquica para involucrarse con otros cuerpos.

Esta decisión corresponde al propietario del cuerpo.

Los niños pequeños suelen protestar muchísimo cuando los adultos -habitualmente y, en principio, los padres- deciden por él respecto a su cuerpo.

Lloran, patalean, hacen "berrinches" (según una frecuente decodificación de los adultos) cuando un adulto lo toma de la mano o lo alza para hacer con su cuerpo lo que él no quería.

Hay adultos que zamarrean, que tironean, desconsiderado qué es lo que el niño puede sentir cuando proceden sobre su cuerpo.

Y también hay adultos que "pegan a un niño" en pleno siglo XXI.

Sabemos que es necesario hacer cosas sobre el cuerpo de un niño que no son de su agrado (vacunarlo, por ejemplo).

Algo del orden de la violencia o de lo que será sentido como violencia por el niño es inevitable.

Pero hay formas de proceder y el asunto es hacerlo de forma tal de no sumar violencia innecesaria y, lamentablemente, tantas veces, aberrante.

Es importante prestar atención a lo que se hace con el cuerpo del niño. Reflexionar. Considerar responsablemente la cuestión.

Porque durante siglos se ha procedido sobre el cuerpo de los niños como si se los estuviera preparando (muy probablemente, involuntariamente) para que estén acostumbrados al maltrato.

Las formas actuales de maltrato a los cuerpos (cuerpos de todas las edades) son múltiples.

Reitero, me refiero a nuestra época sin compararla con anteriores

Guerras y sometimiento al hambre son maneras vinculadas a las "grandes" decisiones.

Decisiones políticas, geopolíticas. Peleas por el dominio del mundo, de los países. Disputas sin límites por el ejercicio del poder.

En medio de tales situaciones, millones de cuerpos sufren.

Otras formas de maltrato a los cuerpos tienen lugar en la vida cotidiana de las personas.

Violaciones, avasallamiento sexual, castigos corporales, ataques que se traducen en muertes o heridas.

También, como mencioné anteriormente, peleas entre compañeros de escuela.

Enfrentamientos entre "barras". Entre grupos dentro de barrios. Entre habitantes de un barrio y otro vecino.

La dolorosa lista no se acaba en estos ejemplos.

El común denominador que subyace a todas las situaciones mencionadas (las macro - situaciones a nivel social y las cotidianas) es el desprecio a la vida y a los cuerpos que la sostienen.

Quienes tenemos dudas y no certezas, quienes pertenecemos al "nosotros" de personas sin poder formal y con buenas intenciones, quienes hacemos todo lo posible para que el mundo sea un lugar habitable, quienes sentimos en nuestro cuerpo placer y dolor y apreciamos esa diferencia, quienes nos alegramos por el bienestar en el cuerpo de los otros, quienes hacemos empatía con el sufrimiento en el cuerpo de otros y nos duele ese dolor, quienes no perdemos el asombro ante lo hermoso, quienes nos conmovemos ante lo aberrante porque no lo naturalizamos y no estamos dispuestos a perder sensibilidad aunque duela…

Quienes… ese quienes que somos "nosotros" seguiremos bregando y haciendo por el respeto de lo humano, por el respeto de los cuerpos humanos y seguiremos indignándonos cuando esos cuerpos (en las guerras, en el hambre, en las violencias cotidianas) sean vulnerados.