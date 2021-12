"Cuarto segunda", "Quinto tercera". Y nuestro canto: "Somos los capos de la Normal…". Así nos seguimos llamando. Así se llama el grupo de WhatsApp que con algunos compañeros (no todos, así es la vida) tenemos desde hace algunos años. Los Capos. No remite a ninguna constelación "mafiosa". Así sentimos cada uno a cada uno de los otros. Un capo, en el compañerismo, en la amistad. Reitero, escuela mixta, grupo mixto.

Escuela pública. De las que eran orgullo. Y que deben volver a hacerlo. Algunas, varias, muchas (según con qué dimensión se mire) lo van consiguiendo y construyendo.

Nos venimos acompañando en la vida. Y fuimos y somos fundamentales, todos para todos, en pandemia.

En este proceso dolorosamente perdimos un compañero y una compañera. No por Covid. Los problemas fueron otros. Los extrañamos.

Tenemos distintas formas de pensar. Muy distintas a veces. Con un común denominador: somos todos buenas personas y cada uno supone con total honestidad que si se pusiera en práctica lo que piensa, todos, en el país, en el mundo, estaríamos beneficiados. El deseo y la búsqueda del "bien común" nos une.

Por un diálogo que manteníamos ayer, una compañera escribió:

"..hay que saber apreciar lo bueno que puede haber en cada uno abstrayéndose de las diferencias ideológicas, etc, mientras no haya nada aberrante o maligno comprobado, me parece."

A mí también "me parece".

Trabajo en lo que escribo (artículos, libros) acerca de lo que considero "dos niveles de verdad": la verdad como adecuación de una afirmación a un referente y la verdad como expresión de algo personal, genuino, auténtico.

Respecto de la verdad como adecuación de una afirmación a un referente, cabe aclarar que este "referente" es lo que denominamos "realidad".

"Realidad", término controvertido en sí mismo. La "realidad" es algo muy complejo y suele suceder que cuando alguien dice "esto es la realidad" está aludiendo a lo que percibe y entiende y no considerando otros aspectos que no percibe y no tiene en cuenta. Es algo que nos pasa a todos. Las propias afirmaciones científicas acerca de sectores de la realidad pueden ser (de hecho, lo son) en otro momento refutadas por nuevas investigaciones que dan lugar a nuevos descubrimientos y afirmaciones.

Aceptar esta dinámica de vinculación entre "realidad" y "percepción, consideración y comprensión" de la realidad, podría favorecer intercambios basados en el diálogo constructivo dejando de lado virulentas discusiones que habitualmente dan lugar a peleas, a "acusaciones de falsedad" y que imposibilitan acuerdos posibles.

Una vez más en estos artículos, cito a Amos Oz (1939 - 2018), escritor israelí, incansable trabajador por la paz entre israelíes y palestinos.

"En mi mundo, la expresión 'llegar a un acuerdo, a un compromiso' es sinónimo de vida. Y donde hay vida hay compromisos establecidos. Lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es integridad, lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es idealismo, lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es determinación. Lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo es fanatismo y muerte (...) Si hay un mensaje metapolítico en mis novelas, siempre es un mensaje, de una u otra manera, sobre cómo llegar a un compromiso doloroso y la necesidad de elegir la vida descartando la muerte, la imperfección de la vida descartando las perfecciones de la muerte gloriosa." Amos Oz, "Contra el fanatismo".

Respecto de la verdad como expresión de algo personal, genuino, auténtico, nos cabe escuchar y tratar de comprender, en tanto nos sea posible, la subjetividad de la otra persona.

Si un día de 37° de temperatura, una persona dice "hace frío", otra persona podría decirle que no hace frío, que el informe oficial de la temperatura indica 37°. Pero si esa primera persona dijera "siento frío", esa afirmación es irrefutable. A la otra persona sólo le cabe aceptar. Y, tal vez, comprender y, quizá, ayudar a la primera persona a comprender por qué siente frío cuando hace calor.

Extendemos este criterio a expresiones que hacen a cuestiones más personales aún y que involucran sensaciones, sentimientos, creencias, dudas...Todo aquello que hace de una persona un ser único e irrepetible.

Se trata que la persona que escucha se abra empáticamente y que la persona que expresa no pretenda dar a lo que dice el carácter de "verdad respecto del referente realidad", sino que sepa y acepte que lo que dice es pura y respetable expresión de su subjetividad, de su manera de sentir.

Compañeros, amigos del Whatsapp de quinto tercera de "la normal". ¡Cuánto quisimos y queremos a nuestra escuela secundaria! ¡Cuánto y cómo nos acompañamos y nos seguimos acompañando en esta dificilísima pandemia que estamos viviendo! Todos pasamos situaciones: hisopados, Covid, hijos con Covid, incertidumbre, miedo, momentos de "bajón" en el ánimo. ¡Cuánto y cómo nos sostuvimos y nos seguimos sosteniendo! Entre todos, con nuestras diferentes maneras de pensar y sentir.

Promoción 1968. Egresados como maestros de Escuela Primaria. Ciento veintiún egresados, diecisiete varones (todos en quinto tercera) ciento cuatro mujeres (veinticuatro en quinto tercera, cuarenta en quinto primera, cuarenta en quinto segunda). Anteúltima promoción en el país de Maestros Normales Nacionales. Nosotros, egresados de "la normal de San Justo".

Un abrazo apretado a mis compañeros amigos del WhatsApp de quinto tercera. Un recuerdo emocionado a los que ya no están. Un saludo cariñoso a los que prefirieron no estar en el grupo de WhatsApp y a los que no pudimos localizar para invitarlos a participar. Otro saludo muy cariñoso a las "chicas" de quinto primera y quinto segunda, nuestras compañeras de egreso.

Confirmé como maravilloso re - descubrimiento en este grupo entrañable que la mayor y mejor aproximación posible a la verdad es la que, como un rompecabezas, se construye (con el límite señalado por nuestra compañera en el párrafo que reproduje) con el fragmento de verdad que cada persona, cada grupo, cada agrupación (política o de otro tipo), cada movimiento, expresa.