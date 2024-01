"LO QUE NO SE MUEVE" por Guillermo Rivelis

Hace años, escuché a una dirigente política, de una organización a la que yo no adhería.

Había perdido por mucho margen unas elecciones.

Dijo: “A mí no me importa. Porque yo tengo a Dios y Dios no se mueve”.

Me conmovió lo que expresó y quedó dando vueltas en mí.

Pensé que podía tratarse de Dios, como en ella, o de otra cuestión a la yo le otorgara valor.

Un sentimiento, un recuerdo, una idea, un propósito, un lugar en el mundo, una actividad que me conmueve y me complace, un amor, un paisaje, una cualidad que me caracteriza, entre muchas, muchísimas otras cosas.

Es aquello de pertenencia íntima, secreta o no, que configura el núcleo de mi identidad.

Es lo que no se mueve y no cambia, aun en un mundo cambiante, dinámico y tantas veces confuso.

En los últimos años, y ahora también, sentimos amenazadas las bases de nuestra existencia y de nuestra permanencia en un lugar social de la vida.

No sabemos si mañana podremos comprar lo que esforzadamente hemos comprado hoy.

Muchas, muchísimas personas, saben que mañana no podrán comprar lo que no pudieron comprar hoy.

Estoy haciendo alusión a elementos básicos que garantizan la supervivencia.

En el mejor de los casos, una angustiante incertidumbre constituye una predominante vivencia.

Vivencia de realidad.

Esa cuestión fundamental está en principio en manos de los representantes elegidos por el pueblo para que encuentren sin demora soluciones o principios de solución.

Los ciudadanos, también responsables de lo que ocurre en el país, probablemente intervendremos, conveniente y pacíficamente, cuando sea necesario para expresar una óptica del problema.

En todo este proceso, se vuelve de suma importancia conectarnos, profundizar y, a veces, descubrir, en qué consiste y de qué se trata eso que en cada uno de nosotros no se mueve.

Eso que nos otorga identidad y dignidad.

Eso, que no es materia de intercambio ni de negociación.

Eso que no se entrega porque nos constituye.

Eso que, alojado en nuestro ser, guía nuestras acciones y decisiones.

Eso. Que no se mueve.

Quiero finalizar esta nota agradeciendo profundamente a las personas que leen lo que escribo, expresen o no lo que les parece la nota. Y muy especialmente a las personas que no les gusta, que están en desacuerdo y así lo expresan en los comentarios de distintas maneras.

Seguiré escribiendo mientras pueda y siempre cuando pueda.

Escribir es en mí, una de esas cosas que no se mueve.