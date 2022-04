Ya me había ganado varias veces jugando con la "play".

Mí nieto de seis años y yo nos reímos mucho y juntos de lo mal que juega el abuelo.

Hice un movimiento que me pareció bueno y dije: "¡Bien!".

Mí nieto dijo entonces: "No, no está bien. Guillermo, ¡aunque sea tenés que aprender lo que está bien y lo que está mal!".

Ternura total. Abrazarlo. Nietito hermoso.

Se refería al juego, claramente.

El abuelo, que ama desmedidamente al nieto y a la nieta (¿hay acaso otra forma de amar?) piensa después: "¡Niño, qué maravilla sería que todos o la gran mayoría aprendiéramos, y por lo tanto supiéramos, lo que está bien y lo que está mal!".

Un rato después, mi nietita, pronta a cumplir cuatro años, dice que la gata no tiene "cereales" (así les dice) y que debe tener hambre.

Interrumpe su juego y busca la comida de la gata en el lugar que sabe que está (obviamente, la casa de la abuela y el abuelo es su casa). Pone algunos "cereales" en la tapa del frasco, va al patio y vierte los cereales en el recipiente en el que come la gata. Lo hace con alegría, divertida.

Niña, eso está muy bien.

Los tíos (mi hija y mí hijo) y los papás (mi hija y el marido) fueron este lunes con los niños a ver una película.

Eso está bien.

Soy Maestro Normal Nacional, promoción 1968 de la Escuela Normal Nacional de San Justo (Provincia de Buenos Aires). Entonces y hasta un años después, si elegíamos la opción "magisterio", nos graduábamos como maestros/as de grado.

Psicología Pedagógica de quinto año era mi materia preferida. Y Ruth Worthman, mi Profesora preferida.

Ruth nos había dado un libro como cabecera.

Me recuerdo en mi casa de Morón, sentado en un silloncito que conservo, estudiando entusiastamente.

El autor daba una serie de sugerencias para padres. En una de ellas decía: "No lleve a su hijo a la plaza. Vaya con su hijo a la plaza".

Plantee en "Orientación Vocacional. ¿Carrera o camino?" que "dar" no es dar lo que sobra. No es dar lo que se tiene ni lo que no se tiene.

Escribí:

"Dar es dar lo que se construye. Ni se tiene ni no se tiene y, al mismo tiempo se tiene y no se tiene. Lo que se tiene es la capacidad de construir -lo que supone capacidades afectivas, intelectuales, simbólicas-. Lo que no se tiene es el objeto, hecho, asunto construido con anterioridad. Por lo tanto dar en tanto construir para otro supone la transformación cualitativa de la propia persona.

Cuando un maestro da una clase, cuando un terapeuta da una sesión, cuando un médico da una línea de tratamiento, cuando un artista da una obra, cuando un carpintero da un mueble, cuando una persona da a otra una comida que cocinó, ellos construyen -basándose en un saber previo- lo que dan específicamente para ese momento, para esa o esas personas que reciben. En ese acto de dar confluyen reflexión, acción de construcción y entrega afectiva".

Ser "independiente" suele ser un objetivo deseado. Pero, no posible.

Cuando como una manzana que compré con mi dinero me incluyo en una cadena que se compone, cuanto menos, por alguien que sembró, alguien que cosechó, alguien que transportó y alguien que me vendió.

Somos, por tanto, seres interdependientes.

Y, tal vez, la mejor aspiración consista en que las relaciones de interdependencia se desarrollen de manera satisfactoria para todos quienes participan, sin manipulaciones, sin usamiento de uno respecto de otro, en condiciones de reciprocidad.

Lo que está bien y lo que está mal.

¡Cómo se complica y se complejiza ese problema!

Distintas miradas, distintas ideologías, distintas escalas de valores, definen de diferentes maneras lo que está bien y lo que está mal.

Tal vez, al menos en algunas cuestiones, podríamos simplificar el asunto y, por decirlo de alguna manera, "empezar de nuevo".

Intento.

Primum non nocere. Es el principio básico de la Medicina. Primero, no hacer daño. Primero, no dañar.

Sería, entiendo, sumamente fructífero trasladar ese principio a la vida toda, a las interacciones cotidianas

Probablemente, no siempre sea claro, pero, también probablemente, no sea tan difícil discriminar entre acciones propias que hacen daño a otro u otros y acciones propias que no.

Un siguiente paso, podría consistir en discriminar entre acciones propias que no hacen daño a otro u otros, pero tampoco le/s produce/n beneficios y acciones propias beneficiosas para otro u otros.

¿Por qué no probar?

Un grupo de amigos organiza ferias solidarias para que una de las amigas pueda operarse de los ojos. Una intervención sumamente costosa e imprescindible para conservar la vista (¿por qué es tan caro, inaccesible a veces, lo que es necesario para la salud?). Personas trabajadoras, amigos de verdad, toman en sus manos el problema y, con fervor, buscan maneras para construir la solución.

Las personas que trabajamos damos. Damos nuestro trabajo, nuestra capacidad de trabajar. Y con ello, generamos valor.

Formamos, muchas veces, parte de una cadena de producción que concluye, valga la redundancia, en un producto cuyo uso beneficia a otros.

Medicamentos, artefactos eléctricos, alimentos, entretenimientos, bienes culturales en general… todo lo que de una u otra manera consumimos.

Y por supuesto que también hay producción de productos (nuevamente valga la redundancia) que hacen mal a la humanidad y que, al mismo tiempo, atestiguan que algo (o mucho) no está bien en la humanidad. Armas, por ejemplo

Otro es el problema, en la cadena de producción virtuosa, de la justicia o injusticia en la distribución del trabajo y de las ganancias.

No podemos dejar de enterarnos de lo que sucede en el mundo y en el país.

No podemos porque no es posible.

Y no debemos dejar de enterarnos aun cuando lo que se presenta sea confuso, parcial, sesgado.

Sí podemos y entiendo que deberíamos no adoptar los parámetros que se manejan en las macro estructuras mundiales y nacionales para valorar las conductas y actitudes cotidianas de las personas que no formamos parte de las decisiones en esos niveles. De "esas personas que se ignoran" en el, ya varias veces mencionado en estos artículos, poema "Los justos", de Jorge Luis Borges.

"Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo".

Condición de necesidad para salvar el mundo, distinguir entre lo que está bien y lo que está mal.

Aun, y muy particularmente, en el nivel más básico y elemental.

Por donde, nuevamente, tenemos que volver a empezar.

Para que otra vez, repetida, sistemática y crónicamente (en el sentido más auspicioso del término) salvemos el mundo