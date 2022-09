El Presidente del Partido Justicialista de Zárate y titular del HCD, Leandro Matilla, repudió el grave atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y acompañó la movilización a Plaza de Mayo junto a miles de vecinos y militantes.

“Lo que ha pasado es de una gravedad institucional histórica, y debemos estar a la altura y salir a la calle a defender la Democracia, la paz social, y rechazar la violencia que lamentablemente se agranda a cada día, y donde la dirigencia política, los medios de comunicación y la Justicia, deben recapacitar sobre el rol que asumen ante la ciudadanía” expresó el Presidente del Partido Justicialista de Zárate y titular del HCD, Leandro Matilla.

Matilla acompañó la movilización a Plaza de Mayo, junto a miles de vecinos y militantes. Condenó el intento de magnicidio, y fue categórico respecto a la situación: “Estuvimos al filo de un punto de no retorno. Duele pensar en qué País hubiésemos tenido hoy, si el ataque se efectivizaba. Debemos reflexionar sobre cómo llegamos a esta situación, y trabajar entre todos para terminar con estas prácticas, construyendo desde el debate de ideas, la tolerancia y el respeto”.

“Debemos estar unidos contra los discursos de odio y a favor de la Democracia. No hay futuro posible si no condenamos estas acciones, que van más allá de lo político y lo ideológico, que no solo atentan contra una persona que es la principal referente del campo nacional y popular, sino que lastima a la Nación y a la idea de un País donde sus habitantes puedan vivir en paz” concluyó Leandro Matilla.