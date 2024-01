Lautaro Fenestraz y el paro nacional: "¿Dónde estuvieron escondidos cuando la pobreza alcanzaba el 50%, afectando a 23.000.000 de argentinos?"

En el marco del reciente paro y movilización convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Concejal Lautaro Fenestraz de La Libertad Avanza Zárate expresó su posición sobre la situación actual y aprovechó para cuestionar la gestión pasada.

Fenestraz destacó la importancia del derecho a la protesta y la voz de los trabajadores, pero también planteó interrogantes sobre la ausencia de algunos funcionarios que salieron a manifestarse hoy por el resultado de su pésimo gobierno. "¿Dónde estuvieron escondidos cuando la pobreza alcanzaba el 50%, afectando a 23.000.000 de argentinos? ¿Cuándo la inflación superaba el 100%? ¿Importaba más la campaña que la situación? ¿Por qué no marcharon?¿Por qué no repudiaron? Si todo iba tan bien, ¿Por qué no ganaron?".

El concejal no escatimó críticas y mencionó específicamente a Sergio Berni y Agustina Propato, cuestionando su tiempo perdido en campañas durante situaciones críticas. "¿Dónde estaban Berni y Propato? Seguramente haciendo campaña con herramientas estatales para captar votos. Hoy, como si no continuarán los problemas en la provincia y los municipios, vemos que les sobra tiempo para marchar.

Sepan que los problemas del hospital de Zárate continúan, que el tren sanitario que misteriosamente arribo seguido durante campaña y finalizada la misma desapareció, se prometió como política que llegaba para quedarse. Que todavía no hemos visto ningún avance con el Hospital prometido por el gobernador Axel Kicillof, que no pudo con uno pero quiere dos."

Fenestraz recordó la difícil situación que atravesaba la población durante esos años. "¿Dónde estaban cuando 7 de cada 10 niños no tenían para comer? Mientras sucedía esto, se nos decía que estábamos creciendo y éramos pujantes. Pero la realidad era otra: inseguridad, inflación, escuelas destruidas, hospital sin elementos básicos, narcotráfico y narcomenudeo por doquier, pero eso si los YATES de lujo no faltaban y las pantallas móviles con el ARRIBA MOROCHA tampoco.

El concejal concluyó su declaración llamando a la reflexión sobre la responsabilidad de los funcionarios políticos y su compromiso con la ciudadanía, más allá de las circunstancias. "Recordemos que los problemas continúan y es momento de solucionar todo el desastre que produjeron, no hay tiempo que perder para poder construir un mejor futuro para los argentinos. Este gobierno fue electo democráticamente, siempre dijo que rumbo iba a tomar, la gente eligió, el rumbo se tomó, la mejor explicación de las medidas ya las dio el Presidente Javier Milei, quien marco el rumbo! apoyo totalmente las bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".