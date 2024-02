Lautaro Fenestraz, Concejal por La Libertad Avanza, encabezó una reunión con vecinos del Barrio Orsi: inseguridad e infraestructura, los temas

En colaboración con el Secretario de Seguridad, Juan Manuel Iglesias, se llevó a cabo una reunión el día miércoles por la tarde, enfocada en abordar los problemas de inseguridad, infraestructura y otras preocupaciones de los vecinos. Esta iniciativa forma parte de una planificación del Concejal para trabajar en la resolución de los desafíos que afectan al distrito y sus barrios.

El Secretario de Seguridad explicó el trabajo que viene llevando a cabo, brindó información sobre la implementación de OJOS EN ALERTA y también se comprometió con el patrullaje en el barrio, uno de los reclamos que manifestaron los vecinos.

Luego se extendió la reunión, para tratar una amplia gama de problemas, incluyendo el estado de las calles y veredas, la falta de agua y cloacas, así como también las preocupaciones relacionadas con el área de salud, por ejemplo, la cantidad de turnos y el estado general en el Hospital Virgen del Carmen. Estos temas fueron identificados como áreas prioritarias para abordar en el corto plazo.

"Lamentablemente, las problemáticas que enfrentamos hoy en día se profundizaron por años de abandono, falta de gestión y mucha irresponsabilidad local, provincial y nacional. Hoy todo cambió, tenemos un Gobierno Nacional dispuesto a dar batalla a la inseguridad, no podemos desaprovechar esta oportunidad; en la discusión sobre la ley BASES Y PUNTOS DE PARTIDA PARA LA LIBERTAD DE LOS ARGENTINOS, de la que tanto se habló, se discutían todos estos temas. Lamentablemente, una vez más la vieja política volvió a defender intereses ideológicos, anacrónicos y particulares en vez de comprender la demanda popular. No podemos claudicar, vivir seguros es vivir en LIBERTAD; hoy estamos aquí para dar vuelta esa realidad, nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, no pensamos escondernos ni esperar a la próxima campaña, por eso vamos a caminar, escuchar y trabajar el tiempo que sea necesario para dar solución real y concreta a los vecinos."

El Concejal Fenestraz destacó la importancia de abordar las problemáticas específicas de cada barrio, reconociendo que las necesidades pueden variar de un lugar a otro. "Si bien la inseguridad e infraestructura son problemáticas que se repiten en todo el territorio, es fundamental entender que cada barrio puede tener desafíos únicos que requieren soluciones específicas, y son los vecinos quienes mejor conocen la problemática con la que conviven día a día", afirmó.

Además, se hizo un llamado a todos los barrios de la ciudad para que se sumen a esta iniciativa de diálogo y colaboración. Trabajar en conjunto con los vecinos y las autoridades locales es esencial para identificar y resolver las problemáticas puntuales de cada barrio.

"Es crucial que continuemos trabajando en conjunto, superando las diferencias y mezquindades políticas, entendiendo que debemos trabajar por el bienestar general, y eso incluye a todos los vecinos que nos votaron y quienes no también, para poder construir una ciudad más segura, con mejor calidad de vida y próspera para todos", añadió el Concejal Fenestraz. "Esta reunión en Barrio Orsi es solo el comienzo. Invito a todos los vecinos a unirse a nosotros en este esfuerzo por el bienestar de Zárate y Lima".

"Para programar una reunión simplemente pueden contactarse por WhatsApp a través del 3487470898, el cual está disponible las 24 horas", detalló.