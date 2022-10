El PJ bonaerense avanza con la discusión sobre la realización o no de las PASO, al tiempo que la Provincia avisa que no tiene fondos para solventarlas.

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tiene en vilo al Frente de Todos porque, luego de que en la última reunión del consejo del PJ bonaerense se abriera la demanda de ponerlo en discusión con un nuevo encuentro, los intendentes K quedaron entre dudas y análisis de cómo accionar.

En el plenario del peronismo provincial que fue convocado por Máximo Kirchner dirigentes como María Teresa García y Jorge Ferraresi plantearon la idea de avanzar en la discusión sobre la suspensión, pero hay voces díscolas al interior del espacio ya que un porcentaje de dirigentes no quieren saltar las primarias. Uno de esos casos es el del Movimiento Evita, que defiende la herramienta o el mandamás de José C. Paz, Mario Ishii.

"La mejor decisión va a ser producto de la discusión de todos los sectores", señaló el intendente de General Rodríguez, Mauro García, ante la prensa en donde estaba presente Infocielo. "Me tocó siempre competir en las PASO, no es extraño para los intendentes, pero también hay que evaluar si hoy tienen significado, es el punto de discusión", sostuvo.

A ello, García agregó que "hay situaciones que se definen por PASO, en otros distritos parecen no ser necesarias, habrá que dar la discusión en toda la Provincia y evaluar lo mejor", para luego marcar que "siempre que se vote, está bueno, pero evaluemos los costos que tiene, lo que significa".

También se expresó al respecto el intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, quien responde directamente al ministro Jorge Ferraresi, una de las voces cantantes a favor de la suspensión. "Se está discutiendo, hay compañeros con diferentes pensamientos, se va a ir resolviendo", sostuvo el joven alcalde.

En tanto, analizó la unificación de los sectores del peronismo en su distrito y lo puso como ejemplo de lo que ocurre en otros tantos. "Cuando hay algo que discutir lo hacemos puertas adentro. Venimos construyendo con potencia, tuvimos un acto de afiliaciones masivas al PJ y había compañeros de todos los sectores", destacó.

Desde el interior bonaerense, también se expresó el jefe comunal de Tapalqué, Gustavo Cocconi, quien en diálogo con este medio puso algunos paños fríos y aseguró "no tenerlo claro".

"No lo tengo muy claro, creo que está la necesidad de resolver las problemáticas. Si se entra en la trampa de 'sí o no' se discute el costo y en realidad hay que discutir cuánto resolvemos desde la política. Me gustaría que se pudieran desarrollar más las políticas y tener una sola elección", lanzó.

El factor económico, otro punto que marcará el futuro de las PASO en la Provincia

Desde el Ejecutivo ya encienden las alertas ante el debate porque por ley, las primarias bonaerenses están atadas a las nacionales. Entonces se dan dos cuestiones: por un lado, si se decidiera avanzar con la suspensión, tendría que pasar por la Legislatura donde los números no serían los más favorables. Por otro lado, hay una cuestión no menor que definirá los destinos de las PAOS –así su denominación oficial- en la Provincia: el factor económico.

Según pudo conocer este medio, los equipos técnicos ya evalúan la situación con planillas y números arriba de la mesa porque, en el caso de que el Congreso de la Nación avance con la suspensión de las primarias, la Provincia no tiene respaldo económico para solventar una PASO en soledad.

En la Provincia, las negociaciones entre el Gobierno y sectores de la oposición, como el PRO, son más tensas y desde el sector amarillo incluso ya plantaron bandera y dieron la negativa a cualquier tipo de cambio en las reglas de juego.

Otros, como la UCR, lo toman con más tranquilidad. El propio presidente del Comité boina blanca bonaerense, Maximiliano Abad dijo la semana pasada que "las PASO ordenan, generan la posibilidad de involucramiento de los vecinos, pero Juntos tiene la decisión de seguir en unidad y va a construir reglas en el caso de que sean suspendidas, por lo que no termina siendo una preocupación".