Supuestamente, y de acuerdo a las palabras del Presidente de la Nación, hoy viernes 18 de marzo empieza la "guerra" contra la inflación.

No sé bien, o directamente no sé, qué quiere decir eso y en qué acciones se traducirá.

Veremos.

En estas líneas me ocuparé de otra cosa.

Considero muy desafortunada la utilización de la palabra "guerra" (en este caso, contra la inflación) en la situación que se está viviendo en el mundo.

El Presidente se había referido a la guerra que se libra en Ucrania y en ese contexto dijo que en Argentina se iba iniciar otra guerra.

"Guerra" con bombardeos, muertos civiles, muertos militares, personas desamparadas, desoladas, yéndose a otros países (como en tantas otras guerras ha sucedido y sucede) y "guerra" contra la inflación. Un dislate.

Claro es que el espeluznante porcentaje de pobreza, personas no números, en Argentina es una tremenda tragedia. Y es claro, también, que no se resuelve con guerras.

Pero me interesa reflexionar acerca del lenguaje cotidiano (en el que, tal vez, quedó amarrado también el Presidente) y su contenido bélico.

La relación entre pensamiento y lenguaje es seria y profundamente estudiada por lingüistas. Las teorías son vastas, complejas y distintas. Exceden mis conocimientos. Pero, de manera abreviada y seguramente muy simplificadora, puede decirse que el lenguaje expresa el pensamiento y también que lo condiciona relativamente.

Nuestra forma de hablar, por lo tanto, es expresión de nuestra forma de pensar y sentir. Y nuestra forma de hablar induce, en cierto grado, nuestra forma de pensar y sentir.

Por eso me parece importante observar nuestro hablar cotidiano.

Nuestro lenguaje está impregnado de términos bélicos.

Le declaramos la "guerra" a (por ejemplo) las drogas, "combatimos" una enfermedad, "peleamos" para mejorar laboralmente, "damos batalla" a una costumbre que no nos gusta…

En la escuela suele decirse a los chicos (niños, adolescentes) que el conocimiento es un "arma" para el futuro.

También, que tienen que estar bien "armados" (de conocimientos, de títulos) para el día de mañana poder "enfrentar" a una sociedad "competitiva, difícil y hostil".

No resulta estimulante. Parece que hay que aprender, bajo la amenaza de carecer de "armas" para un futuro de probable sufrimiento.

Nadie en su sano juicio quisiera avanzar hacia un lugar donde lo espera algo que se define como terrible.

En ese medio hostil, estar bien "armados" es la manera de garantizar que sean "triunfadores". De lo contrario, se dice, serán "derrotados", "perdedores".

María Montessori (i870 - 1952), médica italiana y gran pedagoga, innovadora y creadora en el campo de la educación escribió, entre tantísimas otras cosas:

"Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz, la gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día entonces estaremos educando para la paz".

Si escribimos una oración y esa oración contiene un término que tiene una alusión bélica (como los entrecomillados en este artículo y otros posibles) veremos que no es difícil sustituirlo por otro.

"Venceremos a estas circunstancias". "Podremos resolver estas circunstancias".

"Combatimos sin claudicación frente a este problema". "Intentamos, con todo nuestro esfuerzo, superar este problema".

Con estos dos pares de frases procuro ejemplificar la situación.

Las dos oraciones de cada par tienen el mismo o muy similar sentido y una muy distinta forma de manifestar ese sentido.

Responde cada una de ellas a una forma distinta de pensar y sentir.

Y, al mismo tiempo, cada una de esas formas predispone a cierta forma de pensar y sentir.

En un intercambio que solemos tener con una muy querida ex compañera de la Escuela Normal Nacional de San Justo, con quien no tenemos la misma forma política de pensar, escribí la frase de Montessori.

Muy inteligentemente y con mucha verdad, me dijo que las guerras no las deciden los pueblos, por más educados que estén, sino que las deciden a kilómetros de distancias personas que no involucran sus cuerpos en las mismas.

Le respondí que estaba de acuerdo con lo que decía. Y agregué (creo que también con algo de verdad) que los pueblos no deciden las guerras, pero que están preparados para aceptarlas. Están preparados porque son preparados de diversas maneras. Entre ellas, la que expresa Montessori.

De ninguna manera pienso que tratando de sustituir en nuestro hablar los términos con connotación bélica por otros, rápidamente en el mundo dejará de haber guerras.

Lo que intento plantear y transmitir es que "nosotros", el nosotros del ya nombrado poema "Los justos" de Jorge Luis Borges, podemos ir trabajando sobre nuestra manera de decir y de pensar para que una guerra nos resulte totalmente antinatural.

El proceso de "reificación" (cosificación), expuesto por Berger y Luckmann en el libro "Construcción social de la realidad", consiste en atribuir a causas naturales o sobrenaturales aquello que en realidad es una producción de los seres humanos.

Suele decirse: "Siempre hubo guerras y por lo tanto siempre las habrá". "Siempre hubo ricos y pobres y por lo tanto siempre los habrá".

No es cierto. No son cuestiones obvias ni naturales. Son decisiones humanas. Y pueden cambiarse.

Alguien puede decir que está de acuerdo con que haya ricos y pobres. Es una opinión de la cual se hace cargo quien la dice.

Alguien puede decir que está de acuerdo o que es necesario que haya guerras. Es una opinión de la cual se hace cargo quien la dice.

Pero no es apropiado desplazar la responsabilidad de la propia opinión a un recurso no válido de "siempre hubo… y por lo tanto siempre habrá".

Es un esfuerzo que podemos hacer "nosotros", esas personas:

"Esas personas, que se ignoran, están

salvando el mundo".

Con la distancia e inaccesibilidad que tenemos respecto de quienes deciden las guerras, tal vez, bregando por modificar las formas de decir y de pensar, y contribuyendo de este modo a la paz, una vez más podamos salvar el mundo.