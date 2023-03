El histórico apagón del miércoles sigue dando coletazos, tanto en el frente político como en el judicial. En el primer caso, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, atribuyó la fragilidad en la infraestructura eléctrica a la "falta de inversión que frenó la expansión del sistema de transporte a partir de 2015 y 2016, --durante la gestión de Mauricio Macri-- y al parate que supuso la pandemia".

En el frente judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, a cargo de la investigación, continúa peritando y recolectando pruebas a fin de esclarecer las razones del incendio que sobrecalentó línea de alta tensión.

El presidente Alberto Fernández fue terminante: "no tengo dudas sobre que el apagón ocurrido el miércoles fue un sabotaje", dijo en diálogo con C5N.

Sobre las razones más profundas que también forman parte de las causas que explican el apagón que afectó al 42 por ciento de la demanda eléctrica del país, Yanotti se refirió a la situación de la inversión en infraestructura.

"Podríamos tener un sistema más sólido. Lamentablemente a algunos les molesta que se diga, pero la expansión del sistema de transporte se paralizó a partir de 2015 y 2016 y se retomó recién cuando logramos salir de la pandemia en 2021, cuando se empezaron a terminar las obras que habían quedado paralizadas, algunas con un 85 por ciento o 90 por ciento de avance. Esta decisión de no invertir en infraestructura le termina costando muy caro al país, no solo por esta falla sino porque llega un momento en que no se puede inyectar ni consumir más energía", señaló Yanotti.

Entre los ejemplos de las obras necesarias, señaló una "muy importante para la zona metropolitana que se llama AMBA I, que demanda una inversión de aproximadamente 1.000 millones de dólares y fortalecería el sistema de transmisión". "En un sistema anillado, cuando falla una línea se dispone de otra, pero como en este caso no tenemos esa otra línea, si falla una nos provoca estos desequilibrios", agregó.

En una línea similar, Esteban Kiper, ex gerente general de Cammesa, advirtió que "si no se avanza con el desarrollo de infraestructura de transporte, el sistema que hoy se estresa sólo eventualmente, se va a estresar cada vez con mayor frecuencia y en condiciones menos extremas".

En cuanto a la evolución de las inversiones en infraestructura eléctrica, Kiper analizó que "se apostó durante el macrismo a obras financiadas por privados, que fracasaron. Se estaba apostando durante este gobierno a obras financiadas por China, que tampoco avanzan en el cierre financiero".

Kiper señaló que de cara a los próximos años es prioritario ampliar capacidad de importación y garantizar suministro del AMBA, realizar obras para evacuar energía de centrales hidroeléctricas de Santa Cruz y para vincular Cuyo con el AMBA. También se requieren obras para ampliar capacidad de exportación del NOA y para reforzar abastecimiento de zona Centro.

La investigación

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay busca determinar quiénes son los responsables de los focos de incendio que generaron el recalentamiento de las líneas de alta tensión y si pudo haber habido una intención manifiesta de sabotaje.

Al respecto, Yanotti explicó que "el procedimiento se divide en dos, con tareas a cargo de la Justicia pero también dentro del área energética, con trabajos de la Secretaría, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y la transportadora Transener". Fuentes del Juzgado de Campana señalaron que "se está a la espera del resultado de los análisis técnicos y tareas investigativas encomendadas".