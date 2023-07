"La vida continúa después del divorcio", por la Dra. María Laura Chouhy

LA VIDA CONTINÚA DESPUÉS DEL DIVORCIO. Por Dra. María Laura Chouhy. Abogada

Un divorcio, aunque sea de mutuo acuerdo, no es un proceso sencillo emocionalmente hablando.

Porque normalmente pensamos que se divorcia la familia. Esto no es así. Se divorcia la pareja. Pero a veces es difícil tomar la decisión. Hay que asumir que el amor y la relación se han acabado, lo que supone un golpe emocional, pero es importante aceptar la situación, porque la vida continúa después del divorcio.

Muchas veces mantenemos relaciones para no perder el famoso “mandato” familiar o en reiteradas ocasiones nos encontramos en el estudio con la frase “no quiero que mis hijos sufran” o “no me divorcio por mis hijos”. En esto cabe aclarar que nuestros hijos son felices mientras sus padres lo sean y si estamos dentro de un matrimonio infeliz ellos están lejos de alcanzar la felicidad y el bienestar. Tenemos que ver qué ejemplo le queremos dar a nuestros hijos. Qué tipo de relación le queremos enseñar a nuestros hijos que tengan y si no es la que estamos teniendo la conclusión es clara.

Esto no es una apología del DIVORCIO, por supuesto que todos queremos que la pareja que una vez decidimos formar funcione y nos haga completamente felices. Pero cuando esto no pasa llega el momento de tomar una decisión.

No solo por el bienestar propio sino el de nuestros hijos. En muchos casos las personas se niegan a asimilar su nueva realidad como forma de protegerse. Pero es un gran error.

Hay una serie de consejos básicos para no tener miedo al divorcio. Hoy las leyes nos han facilitado que la parte legal sea rápida, eficaz y menos traumática para la familia.

Este es un procedimiento que, en la actualidad, es el más rápido para divorciarse, ya que puede solucionarse todo en apenas un par de meses.

Existen DOS tipos de divorcio en la actualidad:

El divorcio de MUTUO ACUERDO O EXPRESS

Es sin duda la mejor solución. Y no solo por la rapidez y lo que supone para los cónyuges en materia económica, sino también por la simplificación del proceso y el ahorro de problemas emocionales que una situación de este tipo acarrea.

Si las partes están de acuerdo, se presenta el divorcio, no es necesario exponer los motivos que llevaron a tomar la decisión del divorcio en ninguno de los dos tipos de divorcio.

- Se debe presentar una propuesta reguladora ante el juez, exponiendo como se organizará la Vida Familiar después del divorcio (hogar conyugal, bienes, responsabilidad parental, régimen de comunicación, alimentos.

- Una vez dictada la sentencia de Divorcio, los ex - cónyuges tienen la posibilidad de contraer nuevo #Matrimonio y recuperan todas las aptitudes pre nupciales.

El otro tipo de DIVORCIO ES EL UNILATERAL.

En este no necesitamos el consentimiento del otro cónyuge. Ya no existe más la frase “no me quiere dar el divorcio” que en tantas ocasiones la hemos escuchado. En este caso se presenta una sola de las partes ante el juez a través de un escrito de divorcio unilateral y la sentencia sale de la misma manera. Dura unos meses más pero igualmente es rápido.

Se necesitará solo las partidas de nacimiento de hijos menores y certificado de matrimonio. Los cuales pueden pedirse vía web en el Registro civil correspondiente.

Recomendamos buscar especialistas en la materia.

Y siempre recordar que la vida continúa. Uno se rearma, se pone de pie porque acá aplicamos esta frase tan trillada pero tan real que dice que “la vida es UNA SOLA“ y siempre hay que ir en búsqueda de la felicidad. Y si uno está mal, no olvidar qué hay una vida que empieza después del DIVORCIO.

Dra. María Laura Chouhy

Abogada.

Miembro del Instituto de Derecho de Familia y Discapacidad del CAZC (Colegio de Abogados de Zárate - Campana)

Titular del Estudio Jurídico

Chouhy & Asoc.

Turnos a través de IG @estudio_chouhy

o al Facebook @chouhyestudio

o al WhatsApp 3489-350808.

Tel. 03487-437694.

General Paz 963. Zárate. Pcia. De Bs As

www.estudio-chouhy.com.ar