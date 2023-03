Los metalúrgicos, liderados por Abel Furlán, citaron a las cámaras para iniciar las negociaciones 2023 de cara al arranque del año paritario a partir del 1 de abril. Los objetivos que se propusieron después del 110% conquistado el año pasado.

Otro gremio de peso sale a la cancha desde hoy, jueves 16 de marzo, a negociar su paritaria 2023. Se trata de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por su secretario general, el exdiputado Abel Furlán, que en 2022 cerraron uno de los acuerdos más altos por un total de 110% luego de tres rondas de pujas con las cámaras empresariales y el reemplazo de su histórico líder, Antonio Caló, en el medio.

Desde la UOM convocaron a los representantes de las empresas a discutir, desde hoy, nuevos aumentos para los salarios frente a una inflación que no da tregua. En 2022, el índice de precios cerró en un 94,8% aunque la paritaria metalúrgica, que se extiende de abril a marzo, terminará apenas unos puntos arriba teniendo en cuenta que el incremento interanual de febrero a febrero ya alcanzó el 102%.

En la previa, Furlán dejó algunas en claro algunas de las condiciones que colocarán sobre la mesa de negociación, en una serie de entrevistas con diversos medios. Ya en el verano había anticipado que encararían la negociación 2023 con un objetivo claro de no perder frente a la inflación en su estrategia.

Desde la UOM sostienen que el salario está "muy deprimido, perdiendo contra la inflación". "Vamos a hacer un esfuerzo enorme para tratar de bajar la expectativa (inflacionaria) pero también vamos a hacer un esfuerzo enorme para recuperar el poder adquisitivo que es la primera demanda que tenemos", definió en diálogo con la AM 750

La cita de hoy busca un primer acercamiento entre las partes, previo a las audiencias que se abrirán en las próximas semanas en el Ministerio de Trabajo. La meta hoy es poner sobre la mesa los requerimientos de las y los trabajadores y escuchar la postura de las empresas.

Cuál es la estrategia de la UOM en 2023

Desde el Gobierno, promueven la idea de paritarias semestrales que no escalen demasiado por encima del 30% para ceñirse a la pauta anual de inflación que estableció el Presupuesto 2023 en torno al 60%. Sin embargo, el rebote en el índice de precios con un 6% en enero y el 6,6% de febrero condiciona las conversaciones entre gremios y empresas.

Furlán, por caso, ya dejó en claro que resignar poder adquisitivo en el salario no es una opción. "Más allá de que tuvimos una buena paritaria en 2022, no ha dado respuesta a la demanda de nuestros compañeros", subrayó. "Es imprescindible resolver esa situación. Sabemos que el ministro de Economía (Sergio Massa) está haciendo todo lo posible para mejorar los índices, pero de esta manera no habrá paritaria que pueda resolver la recuperación del poder adquisitivo", remarcó.

La vía que ensayaría Furlán en 2023 no sería tan distinta a la que caracterizó gran parte de las paritarias 2022, incluyendo la de la propia UOM, contra toda costumbre: acuerdos por tramos cortos, para mantener el pulso de la evolución de la inflación.

En 2022 el arranque de la negociación estuvo a cargo de Antonio Caló, el histórico dirigente metalúrgico a quien Furlán destronó en las elecciones del gremio. Entonces, se resolvió una primera suba del 43% en tres tramos que se revisó al poco tiempo del recambio en la dirigencia de la UOM.

La guerra en Ucrania pulverizó todos esos pronósticos y a mitad de año ya eran varios los gremios que habían reabierto sus negociaciones para adecuarse a los nuevos pronósticos. Entonces hubo una primera recomposición para la UOM a la que le siguió otra en diciembre que derivó en una suba anualizada -abril 2022 a marzo 2023- del 110% anual. Esta última suba se dividió en cuatro tramos.

En abril comenzará el nuevo período paritario que se extenderá hasta marzo de 2024. La extensión de un primer acuerdo 2023 dependerá, en gran medida, de cómo se configure la curva inflacionaria en las próximas semanas rumbo al número de marzo. En rigor, desde el gremio reconocen que la expectativa era otra: se pensaba en un acuerdo a 6 meses pero dadas las circunstancias podrían ir por menos tiempo.

"La inflación que tenemos pulveriza el poder adquisitivo y daña a los que trabajan. La paritaria le tiene que seguir ganando a la inflación", señaló el líder sindical.