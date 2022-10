Luego de la feroz interna en 2021, la UCR llegó a un acuerdo entre los sectores, por lo que Maximiliano Abad y Érica Revilla retendrán la conducción.

La Unión Cívica Radical (UCR) de la Provincia de Buenos Aires ya tiene todo listo para ir a las urnas y reelegir a la conducción del partido.

Es que gracias a los acuerdos alcanzados entre los sectores, el actual presidente, Maximiliano Abad, y vice, Érica Revilla, volverán a ser la fórmula boina blanca.

Las elecciones internas fueron convocadas por el Comité para el próximo 13 de noviembre y se fijó esa fecha bajo el argumentos de no realizar los comicios en años no electorales “con el objeto de no mezclar las políticas partidarias con las elecciones generales”.

La última edición de la disputa interna fue feroz y enfrentó a la actual conducción con el intendente de San Isidro, Gustavo Posse y el senador nacional Martín Lousteau, que fueron en tándem. Luego, las aguas se fueron calmando y la elección de las autoridades para la Convención Nacional -el máximo órgano del partido- fue el primer indicio de los acuerdos al seleccionar a Gastón Manes para la titularidad y dar lugar a los otros sectores en la mesa de conducción.

Luego, esa unidad se fortaleció con un almuerzo boina blanca en La Plata en la que también participaron todos los sectores, para luego ratificarlo en una cena solidaria en Olavarría para la reconstrucción del comité local, que había sufrido un grave incendio.

Desde los espacios que pusieron el sello de la unidad remarcaron que el diputado nacional y precandidato a la presidencia, Facundo Manes "fue fundamental" porque "es un gran mediador".

"Los bonaerenses nos piden terminar con las divisiones para fortalecer la provincia y trabajar unidos por el futuro del país. Anoche desde Vicente López celebré la unidad de la UCR Buenos Aires, porque demuestra que nuestro partido siempre escucha", dijo el intendente Posse, quien será el primer delegado al Comité Central, al tiempo que su aliado Walter Carusso, será secretario General.

En tanto, la Tesorería queda para un representante del Comité; al tiempo que los vocales se repartirán uno para cada espacio.

Hoy es la fecha límite para la presentación de listas que contengan cargos de Delegados Titulares y Suplentes al Comité Nacional, Miembros Titulares al Comité de la Provincia de Buenos Aires, con especificación expresa de los Candidatos a Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero y vocales suplentes, ante la Junta Electoral Partidaria Provincial y para los cargos de autoridades locales, Delegados Titulares y suplentes a la Convención Provincial, Comités de Distrito y Comités de Circuito, ante las autoridades de la Junta Electoral de la Provincia o de Distrito según corresponda. Las Listas presentadas deberán dar cumplimiento con la Ley 14848 de Paridad de Género.

Zárate, Lima y Escalada:

A nivel local las conversaciones se vienen llevando adelante entre la dirigente provincial Sandra Paris integrante del sector de Abad y Federico Zanetin por la agrupación Evolución; y, todo indica que la unidad estaría ya cerrada habiéndose acordado que la Presidencia del Comité y la Secretaria General será para el actual oficialismo partidario Adelante Buenos Aires y la Vicepresidencia para el sector de Evolución.

Respecto a la conducción del Comité local, aún no ha trascendido el nombre de quien será el o la designado/a para conducir los destinos del partido por un nuevo período. Vale recordar que el oficialismo local ha ganado las últimas elecciones internas donde obtuvieron el 82% y que en su momento consagró a Carlos Bordachar como su Presidente y a Marianela Castiglione como Vice.

"En tiempos difíciles donde el país necesita del trabajo mancomunado de los partidos políticos y todos trabajando unidos para salir de esta crisis que agobia, con un 51% de gente que vive en la pobreza, 41% bajo la línea de indigencia, los radicales optamos por la unidad", señaló la dirigente provincial Sandra Paris a los distintos medios.