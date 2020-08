El Presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Villa Nueva, Hugo Giménez, en diálogo con Enlace Crítico, manifestó la preocupación de la gente por el estado del vecindario…

“Somos un barrio olvidado y eso que desde la Unión Vecinal siempre colaboramos con el Municipio”, afirmó el referente vecinal.

“Uds. ven en que condiciones estamos a pesar de los reclamos que hemos realizado y los contactos que hemos tenido con los concejales pero la situación no cambia, no hay respuestas. Entendemos que estamos en pandemia pero creo que derivar una máquina para solucionar aunque sea el problema de las calles no insumiría una distracción para las tareas de sanitización”, dijo.

“La seguridad es otro tema que nos preocupa seriamente”, añadió.