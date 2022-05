Según indicaron desde el Ministerio de Trabajo, "es una de las actividades donde se registra mayor vulnerabilidad de los derechos laborales".

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires salió a la calle en un megaoperativo de inspección que desplegó en 24 municipios bonaerenses con la lupa puesta sobre los trabajadores de plataformas digitales de delivery.

Según indicaron fuentes de la cartera que conduce Mara Ruiz Malec, el megaoperativo tuvo el objetivo "de controlar la registración, condiciones laborales y de Seguridad y Salud de las y los trabajadores en una de las actividades donde se registra mayor vulnerabilidad de los derechos laborales".

"Las apps de delivery se autodefinen como empresas de tecnología que únicamente proporcionan una herramienta informática que conecta individualmente a proveedores de servicios con los consumidores, encubriendo de esta manera la relación laboral", señalaron.

En ese sentido, la ministra Mara Ruiz Malec aseguró que “es una buena noticia que ahora exista una verdadera discusión sobre la situación muy precaria de estos trabajadores que salen a la calle sin una cobertura de nada y que algunos se pagan ellos mismos un seguro de accidentes personales porque si les pasa algo nadie los cubre”.

“El Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas apps que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos. Ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo”, agregó la Ministra de Trabajo.

No es la primera vez que el Ministerio de Trabajo pone la lupa sobre las apps de delivery. Durante 2020 realizaron un relevamiento de 172 trabajadores y trabajadoras, y realizaron intimaciones a las empresas, que desconocieron la relación de dependencia. Por tal motivo, la cartera avanzó en sanciones por incumplimientos de las normativas laborales.

La Justicia de La Plata le dio la razón a la cartera de Mara Ruiz Malec en el juicio contra las empresas Glovo, Rappi y Pedidos Ya, quienes debieron abonar $6.318.000, $16.426.800 y $17.690.400 respectivamente.

"Por esto, con esta doble jornada de inspecciones lo que se buscó fue profundizar el alcance de aquella primera intervención en pos de reconocer los derechos laborales que le corresponden a estos trabajadores y trabajadoras bonaerenses", aseguraron desde el Ministerio de Trabajo.

El despliegue se realizó en los municipios de:

Almirante Brown

Avellaneda

Lanús

Quilmes

Berazategui

Lomas de Zamora

La Plata

La Matanza

Morón

San Isidro

San Martín

Tres de Febrero

Campana

José C. Paz

San Miguel

Zarate

Pilar

Pinamar

Azul

Junín

Mar del Plata

Necochea

Tandil

Bahía Blanca