"La pobreza: lo que no se puede eludir" por Guillermo Rivelis

El artículo - cuento publicado ayer por Enlace Crítico, escrito por Ivo Marinich, me pareció sencillamente extraordinario.

Por supuesto que cada lector construye con lo que lee, su propia comprensión.

En lo que a mí respecta, lo escrito por Ivo me remitió inexorablemente a la teoría del "derrame", según la cual favoreciendo a los sectores más ricos se beneficiará el resto de la sociedad como consecuencia del goteo de lo que les sobra y gracias a la regulación del mercado.

Esta teoría, que expresa una forma de pensar, supone que toda la población se verá beneficiada como consecuencia de la consolidación de las diferencias sociales y económicas.

Se trata de teorías que expresan posicionamientos ideológicos y criterios de valor.

En términos prácticos, esta teoría no estaría funcionando en nuestro país o lo estaría haciendo muy mal.

O bien, no es una teoría correcta para solucionar el problema más grave que tiene la República Argentina.

La evidencia es la vergonzante e insólita cantidad de personas (medida en porcentajes) pobres e indigentes.

A los efectos de conseguir votos para las elecciones presidenciales, se elevan a temas esenciales cuestiones como las ventas de órganos regulados por el mercado.

Personalmente, oscilo entre considerarlo un chiste de humor negro, una muestra de incompetencia política o una falta de respeto a condiciones básicas de humanidad.

Podría ser, también, que muchas de las cosas que se suben a la agenda electoral estén siendo utilizadas para encubrir dos cuestiones esenciales.

Una, es que la pobreza e indigencia deberían constituir la principal preocupación de los futuros gobernantes.

Otra, es que los valores e la democracia aparecen amenazados por discursos que pronuncian ciertos políticos que directa o indirectamente son ya no negacionistas, sino reivindicacionistas de la última y feroz dictadura.

No es este un artículo neutral.

Personas que me concedan el privilegio de leerlo pueden no estar de acuerdo en absoluto con lo que escribo y pueden considerar que se encuadra en el apoyo a alguno de los candidatos.

No lo niego.

Es más, afirmo que la neutralidad es evasiva y no comprometida en una situación que requiere decisión de parte de los ciudadanos.

De todo lo que digo me hago cargo.

No adjudico estas palabras a Ivo Marinich.

Ivo Marinich construyó un maravilloso texto literario que suscitó en mí estas asociaciones.

Me sorprendió desagradablemente la comunicación de un sector de la izquierda argentina que convocaba a no votar a Milei y, simultáneamente, planteaba que no sugería votar a Massa.

Espontáneamente, me surgió pensar "el gran bonete".

A veces, se presentan, ante lo dramático, imágenes graciosas que nos resultan inevitables.

Imágenes que no ponen en duda situaciones trágicas como las que atraviesan familias en situación de calle.

Imágenes que no ponen en duda situaciones trágicas que atraviesan cantidades de personas que no cuentan con lo mínimo necesario para vivir y sobrevivir.

Eso, aberrante, vergonzante e inmoral, que no se puede (no se debe y no es posible) eludir.