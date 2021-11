Por Rodrigo González Miranda... Del 21 al 28 de noviembre se realizo en la provincia de Salta la Copa Roberto Rodríguez (nacional de las categorías escuela formativa, 5ta c y 4ta c).

La patinadora de la escuela de patín artístico “El futuro en tus pies” compitió el día domingo 21 de noviembre representando a ADEPA (asociación de entrenadores de patinaje argentino) en la categoría 4ta c 10 años, entre las mejores 22 patinadoras de argentina anteriormente clasificadas en los torneos regionales.

En esta etapa final obtuvo una puntuación de 6,82 con una presentación casi perfecta logrando el 7mo puesto nacional.

Junto con su técnica Paula Cuevas trabajaron muy duro durante todo el año para poder llegar a este nivel y poder quedar dentro de las 10 primeras. Ese era su objetivo para el 1er nacional de la patinadora y fue logrado.

La carrera deportiva de Julia Vargas de tan solo 10 año acaba de comenzar, en el 2022 ya pasará a participar en la siguiente Copa de las categorías 3ra c, 2da c y 1ra c llamada González Molina.