Esta nueva versión de Hilux estrena frente de nuevo diseño, que se complementa con overfenders negros, llantas y barra con diseño exclusivo. El interior incorpora tapizado de cuero natural y ecológico bitono gris y negro, terminaciones específicas e iluminación ambiente en las puertas. Además, suma un nuevo accesorio: divisor de carga regulable para favorecer la versatilidad de la caja de carga.

Toyota Argentina presentó la nueva Hilux Conquest, que combina nuevo diseño exterior e interior, accesorios exclusivos y las prestaciones y el ADN de calidad, durabilidad y confiabilidad que caracteriza al modelo Hilux. Esta nueva versión de la pick-up líder en su segmento desde hace 17 años consecutivos se produce en la planta industrial de Toyota en Zárate.

Diseño exterior

La Hilux Conquest se distingue, frente al resto de variantes de la gama Hilux, por una serie de elementos distintivos como los espejos exteriores, las manijas de las puertas, las molduras de ventanillas y los overfenders en color negro. Las llantas de aleación de 18 pulgadas y con diseño exclusivo están equipadas con neumáticos 265/60R18".

En la vista delantera se diseñó una nueva y voluminosa parrilla con diferentes texturas de color negro y cromado. Este nuevo estilo exterior se ve reforzado por la disposición de grupos de faros full-led oscurecidos. Por su parte, en la vista trasera, incorpora paragolpes de color gris, moldura embellecedora en el portón y barra exclusiva del modelo en color negro.

La nueva Hilux Conquest también está equipada con un divisor de carga regulable, que se ajusta a diferentes formas de organización de la caja de carga según cada situación de uso.

Diseño y confort en el interior

El interior de Hilux Conquest se destaca por un diseño exclusivo que combina diferentes colores: negro, cromado oscuro y símil acero cepillado. Las puertas tienen iluminación led de color azul, que se complementa con el diseño del cuadro de instrumentos. Además, dispone de un sistema de audio multimedia con pantalla táctil de 8” y conectividad Android Auto® y Apple CarPlay® la cual se encuentra disponible solo por conexión USB en smartphones compatibles. También incluye un sistema de audio premium JBL® con un total de 8 parlantes y subwoofer.

Para facilitar las maniobras de estacionamiento en espacios reducidos, está equipada con un monitor de sistema de visión 360° (PVM) en la pantalla multimedia que se complementa con los sensores de proximidad delanteros y traseros. Además, cuenta con asistente de portón trasero y candado de seguridad en la rueda de auxilio.

Los tapizados son de cuero natural y ecológico de diseño exclusivo bitono (negro y gris). Las butacas delanteras están equipadas con sistema de ventilación, e incluye climatizador automático digital bi-zona y salidas de aire para las plazas traseras.

Performance

Bajo el capó cuenta con el motor 1GD (2.8L) de 204 CV, asociado a una caja automática de 6 velocidades que entrega un torque de 500 Nm a 2.800 rpm.

Conquest cuenta con bloqueo de diferencial trasero como en todas las versiones con tracción 4X4 de la gama Hilux y control de descenso en pendientes. También suma el diferencial de deslizamiento limitado electrónicamente (auto LSD). Este sistema aplica el freno a la rueda con menor capacidad de adherencia (sin afectar la entrega de potencia del motor) transfiriendo fuerza de tracción a la rueda con mayor grip.

Seguridad

Conquest, al igual que todas las versiones de Hilux, está equipada con una dotación de 7 airbags: frontales (x2), laterales (x2), de cortina (x2) y de rodilla (conductor), además de Control de tracción (TRC) y Control de estabilidad (VSC). Hilux Conquest también incluye el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense, incorporando un radar de ondas milimétricas que, combinado con una cámara monocular, puede detectar diversos peligros y alertar al conductor para evitar o mitigar accidentes. El paquete incluye el sistema de pre-colisión frontal (PCS)*; control de velocidad crucero adaptativo (ACC)*; y el sistema de alerta de cambio de carril (LDA)*.

*Los sistemas de seguridad activa, como el sistema de pre-colisión frontal (PCS); el control de velocidad crucero adaptativo (ACC); y el sistema de alerta de cambio de carril (LDA), están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto este sistema no reemplaza la conducción segura. El funcionamiento de estos sistemas puede verse afectado u obstaculizado debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, dirigirse a www.toyota.com.ar.

Gama de colores:

Los colores disponibles son: rojo metalizado (3T6), negro mica (218), plata metalizado (1D6), gris oscuro metalizado (1G3), súper blanco (040) y blanco Perlado (089).

Precio

El precio sugerido al público de Hilux Conquest es de $12.814.000 *No incluye el costo del flete ni del seguro.