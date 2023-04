La muerte de Agustín Ramírez: habló la Fiscal Brizuela después de la agresión

Agustín Ramírez, futbolista de Defensores Unidos de Zárate, de 18 años, murió el 14 de marzo de 2022 en un choque que se produjo en Zárate. Ese día el joven viajaba como acompañante en una moto conducida por su tía. Cuando el vehículo hizo las maniobras para ingresar en la ruta 6, el conductor de un Mercedes Benz chocó contra la parte trasera del rodado. Los peritajes demostraron que la mujer habría ignorado la señal de detención obligatoria para ingresar en esa vía, que el joven no llevaba casco y que el hombre conducía a 80 kilómetros por hora en un lugar donde la velocidad máxima era de 60.

La Justicia entendió que ambos conductores debían ser imputados por homicidio culposo y el hombre, también, por lesiones contra la mujer.

Este jueves la fiscal Ana Laura Brizuela dijo que se abrió una causa por las lesiones que recibió en la puerta de la fiscalía de Campana. “Estamos acostumbrados a los insultos, a las pegatinas en paredes, pero no a esto. Es preocupante”, expresó.

“La familia se manifestó en varias oportunidades disconforme por un lado por la entrega del vehículo al imputado luego de terminar las pericias. Eso lo hacemos en todos los casos. Y por el otro, por no haberle retenido la licencia de conducir [al acusado] que no es potestad de la fiscalía”, explicó la funcionaria y asimismo indicó que la familia no está conforme con la imputación de la tía del fallecido.

Los hechos de ayer ocurren cuando Brizuela abandonó su despacho para dirigirse a una oficina donde el conductor acusado esperaba con su abogado para declarar y fue rodeada por los familiares que la golpearon en la cintura y en el rostro.

Además, los atacantes tomaron las sillas de un kiosco de diarios y se las arrojaron. Los efectivos que intentaron custodiar a la fiscal habían sido convocados porque uno de los integrantes del entorno de la familia del joven fallecido había llamado a una marcha de protesta frente a esa sede judicial.

Por otra parte, dijo que en la investigación de la muerte del joven “se hicieron todos los pasos” y que ayer se estaba “tomando indagatoria para llevarlos a juicio”. Y lamentó que a veces no se logren juntar elementos suficientes y “las causas se archivan”, aunque destacó que el caso que se daba “era el escenario óptimo” hasta que se dieron las agresiones.

Por último, la funcionaria confirmó que los dos familiares de la víctima que la agredieron fueron identificadas y acusadas de las lesiones.

Ambas están en condición de detenidas, confirmada por la Jueza de Garantías, y enfrentan una causa que tiene como pena máxima 4 años de prisión.