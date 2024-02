La Liga Argentina de Voleibol llega a Zárate para jugar en el DAM

Se anunció la realización de los playoffs de la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol en el Espacio DAM desde el 7 al 11 de marzo.

En conferencia de prensa se presentó lo que será la realización de los cuartos de final de la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) que se disputarán entre el 7 y el 11 de marzo en el Espacio DAM. Del anuncio participaron el presidente de la ACLAV Jorge Vivas, la subsecretaria de Deporte del Municipio Stefanía Rodriguez Schatz, el director general de Deporte Diego Marquine, y el responsable del Espacio DAM Guillermo Di Batista.

Guillermo Di Battista comenzó diciendo que “es un gusto presentar la llegada del Voleibol de alto rendimiento a Zárate, es un orgullo poder traer eventos deportivos de este nivel y nos pone muy contentos darle apertura al Espacio DAM”.

Por su parte Jorge Vivas comentó: “nosotros jugamos en un formato que se llama Tour y es un orgullo para la Liga tener la posibilidad de compartir con Zárate este evento, estamos contentos de poder venir aquí a disputar esta fase de nuestro torneo y esperamos que sirva para que nuestro deporte crezca y desarrolle aún más en Zárate”.

En tanto que Fanny Rodríguez Schatz expresó: “será para nosotros una linda oportunidad para fomentar el Vóley y nuestras escuelas deportivas que vamos a estar abriendo dos de este deporte, y vamos a trabajar junto con los clubes que tienen Vóley para que participen del evento”.

El jueves 7 a las 19:00 hs se disputará el primer partido entre UPCN San Juan vs. San Lorenzo y a las 22:00 hs. con transmisión de TyC Sports jugarán Ciudad de Buenos Aires vs. Boca Juniors. El viernes se enfrentarán Policial de Formosa contra Defensores de Banfield y luego Monteros vs. River Plate.

El sábado desde las 13:30 hs. comienzan los partidos repitiendo las llaves ya que se juega al mejor de 3; el domingo dependiendo de los resultados se pueden llegar a disputar 4 partidos y en caso de darse los resultados estirarse los encuentros hasta el día lunes.

Las entradas estarán a la venta a través de passline y una boletería en el estadio, la entrada permite ver los partidos que se jueguen durante el día.