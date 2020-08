Así lo dispuso el Juzgado Contencioso y Administrativo n 3, de La Plata, ordenó hoy por la mañana no innovar sobre el total del terreno y suspendiendo la resolución 410/2018 del OPDS por lo que en dicho predio queda prohibido operar con residuos por falta de certificado de aptitud ambiental.

La prohibición de ” No Innovar”significa que no pueden modificar el terreno, que no lo pueden vender, que no lo pueden alquilar, que no pueden construir, que no pueden modificar nada sobre el estado jurídico y real de las cosas a la actualidad.

La medida afecta a todo el predio en cuestión que en estos días, en Zárate fue motivo de polémica y una trunca sesión en el Concejo Deliberante, hecha horas después del fallo judicial.