El presidente del PRO y Concejal Walter Unrein manifestó que “la inseguridad es la principal preocupación de los vecinos de Zárate, mientras que el gobierno sigue desoyendo los reiterados pedidos y demandas de los habitantes que sufren a diario el flagelo de la delincuencia”.

Por otra parte, señaló que “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra para continuar con la delincuencia. En todos los barrios, la gente está cansada de sufrir robos de parte de personas que ya hace rato deberían estar presas”.

Unrein planteó que “en reiteradas oportunidades intentamos desde el concejo votar la Emergencia en Seguridad pero parece que para el gobierno local todo está bien ya que nunca acompaño la iniciativa. Asimismo, propusimos implementar los Corredores Escolares Seguros para que nuestros hijos pudieran ir y volver del colegio sin miedo, pero el Ejecutivo local lo veto”.

“Los vecinos no pueden seguir viviendo con miedo, no puede ser que se pague una tasa por la DPU y no se la vea más que para cobrar una multa de tránsito”.

Por último, el concejal concluyó que “el gobierno tiene que hacerse cargo de la seguridad de los vecinos, no puede hacer la vista gorda en este tema ya que siempre hay riesgo de vida de seres queridos en cada hecho delictivo. El ejecutivo municipal tiene que implementar junto al Ministerio de Seguridad de la provincia las medidas necesarias para terminar con este flagelo y encarcelar a los delincuentes”.