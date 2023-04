La Historia del Club Argentino

Por Arq. Silvia Irene Baccino... Los clubes han sido, desde principios del siglo XX en nuestro país, agentes socializadores relevantes y a esta caracterización no escapa nuestra comunidad, que contó en ese entonces con numerosas instituciones sociales y deportivas que forjaron nuestra identidad y de los cuales solo unos pocos han llegado hasta nuestros días. Entre ellos, el casi centenario Club Argentino, fundado sobre la base de lo que fue el Club del Progreso, en el año 1919. Su sede primitiva fue en la calle Belgrano esquina Roca y su primer presidente fue Estanislao de la Torre. Desde 1958 ocupa el inmueble de la calle 19 de Marzo 355.

ACTA DE FUNDACIÓN

“En la ciudad de Zárate, a los doce días del mes de Mayo de mil novecientos diecinueve, reunidos los Srs. José S. Massoni, Estanislao de la Torre, Irineo Castex Blanco, Aniceto A. Pérez, Dr. Carlos Roldán Berges, Franklin N. Page, Rómulo Noya, Emilio Martínez, Gregorio de los Santos, Delfor J. Desbouts, Miguel Tuculet, Procopio F. Ponsa, José Aiello, Antonio Hernández, Irineo Mario Castex, Estanislao de la Torre (h), Aurelio Bucich, José M. Dobarro Pocard, José Coutarde, Pedro M. Castro, Leopoldo Mindurry, Dr. Félix S. Jurado, Justo L. Chanetón, Manuel L. Dollerán, Dr. Horacio Pérez de La Torre y Pastor Carranza, con el objeto de fundar un Club Social. Se designó al Señor José Massoni para presidir la asamblea y como Secretario al Señor Manuel L. Dollerán. Acto seguido el Sr. Massoni da cuenta de la forma con que ha llenado su cometido la Comisión Provisoria, compuesta por el mismo Sr. Massoni y los Srs. Aniceto A. Pérez, Estanislao de La Torre, Irineo Castex Blanco, Justo L. Chanetón y Manuel L. Dollerán. Se resuelve por unanimidad de los presentes denominarlo Club Argentino. Acto seguido se da lectura al estudio de los estatutos que regirán los destinos del Club. No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada esta Asamblea. FDO. JOSE S. MASSONI (Presidente) - JOSE DOBARRO POCARD (Secretario)”

El objeto principal que motivó su creación fue el desarrollo de la sociabilidad entre sus componentes. Así la publicación “CIEN CIUDADES ARGENTINAS”. ZÁRATE (Junio de 1927) realiza en su página N° 22 el siguiente comentario: “Para lograr sus fines el Club Argentino ha desarrollado un activo programa de bailes, conciertos, conferencias y fiestas de diversa índole, que han tenido siempre el concurso de numerosas familias. En el elenco de sus asociados figuran los hombres más destacados del movimiento social de Zárate, constituyendo un centro verdaderamente distinguido en la ciudad.”

-Reunión de Comisión Directiva del Club Argentino en los primeros años de su creación-

La siguiente semblanza “UNA NOCHE EN EL CLUB ARGENTINO” cargada de reminiscencias y nostalgia, escrita por la entonces vecina zarateña Doña Beatriz de Antueno Etcehverry, da cuenta de las veladas sociales celebradas en las décadas de 1920 y de 1930

“Club-Social: en cualquier pueblo ya los dos términos dan su significado. Club es comunidad, unión, conocimiento… Social es acercamiento, comprensión solidaridad…

No puedo hacer reflexiones exactas ya que hablo del año 20 al 35 más o menos y en mis nieblas añejas de la memoria, no separo bien la sede en la Casona de Ponsa en Belgrano y Roca y la sede heredada de la confitería El Progreso, frente a la plaza. Queda esta última imagen, hoy en su oposición de intelectualidad en su Colegio Nacional.

Noche de fiesta: recuerdo un 25 de Mayo castigada la coquetería de las señoras por el frío de viento y garúa. No es anécdota, es un trozo de alegría despreocupada y tal vez un poco tonta. Pasadas las diez de la noche iba llegando la gente amiga, que un grupo de niñas zarateñas miraban refugiadas en un regio coche, un Forcito año 23 con ruedas de alambre y altísimo techo, queriendo ser esperadas. Cuando ya habían visto llegar a Ismael - Horacio - Enrique - Gastón - Raúl - Francisco - Antonito - don Alfonso… y otros cuyo nombre no he retenido, pero cuya presencia guarda el corazón. (Claro que los ubicarán las de entonces, de los años de la conductora del Forcito), entraron a la sala de bailes, siendo recibidas por el enojo en palabras: - Así no se procede, es de mal gusto -. Voz y reto de aquel inolvidable animador de todo progreso espiritual que fue el “Comandante Navarro”, mientras la querida María Luisa Luchillo confirmaba el consejo a las jóvenes atolondradas.

Vals – Paso Doble – Polka litoraleña y gozo de una mazurca en los mayores. Aquella noche hubo premio para un cuadro de “lancero Criollo” (cuánto habíamos ensayado) y un “lancero inglés” movidito y salteadito.

¡Invitación al buffett! (nadie se hubiera atrevido a servirse sola)

"Pero no se ha nombrado al tango, porque es único en historia, en leyenda, en realidad: La Cumparsita - Rodríguez Peña - Nueve de Julio - La Puñalada… y como síntesis cantando en brindis de coro La Morocha, eterna como el criollo argentino de mi patria.”

Cerrada sus puertas, el edificio de la Confitería del Progreso, de la calle Belgrano al 700, fue sede del Club Argentino entre los años 1940 y 1942, realizándose entonces una modificación de la fachada para adaptarla a la nueva función.

EL CLUB ARGENTINO HOY

Tanto el acta fundacional como la noche en el Club Argentino, relatada por Beatriz de Antueno Etcheverry, constituyen solo dos momentos en la trayectoria de esta institución. Varias fueron sus sedes hasta llegar a la definitiva - la de 19 de Marzo 355 -: la casona de Ponsa en Roca y Belgrano; la ex Confitería del Progreso, luego Colegio Nacional y hoy E.E.T. N° 3, en Belgrano al 700; la residencia de la calle 19 de Marzo al 200, hoy Banco Macro y, por último, el inmueble la calle 25 de Mayo al 500. Sus asociados y comisiones directivas - en las diferentes épocas de participación - supieron dotar al Club de contenidos y actividades en cumplimiento de los objetivos señalados en el estatuto.

Referentes de la vida social, cultural, política de nuestro país visitaron su sede social en las últimas décadas, entre ellos los escritores Jorge Luis Borges y Marta Mercader, el Arq. José María Peña, el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín durante la campaña que lo llevó a la presidencia de la Nación en el año 1983, el historiador Norberto Galasso…

