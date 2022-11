El joven Agustín Valdez es estudiante de Diseño Industrial Automotriz y, además, un ilustrador apasionado del mundo motor. En la previa al evento fue recibido por el intendente Abella, a quien le adelantó parte del material que presentará en la Fiesta.

Este domingo se realizará una nueva edición de la Fiesta del Primer Automóvil Argentino. Será en el Campito de Siderca y se extenderá desde las 11 de la mañana, con organización del Municipio y el Club del Primer Automóvil.

Y entre los múltiples atractivos que tendrá el evento se destacan la presentación de artistas cuyo trabajo está relacionado al mundo motor. El reconocido grupo “Fuel Art” llegará desde Buenos Aires, pero también dirán presentes valores locales como el joven Agustín Valdez.

A sus 20 años, después de haber egresado de la Escuela Técnica Roberto Rocca como Técnico Electromecánico, Agustín estudia la Tecnicatura Superior en Diseño Industrial Automotriz en el Instituto Tecnológico de Motores (ITM). Y además es ilustrador.

“Empecé de muy chico, siempre me gustó dibujar. Y en la adolescencia me empecé a volcar al mundo del automovilismo. Así me incliné por estudiar Diseño Automotriz, donde puedo combinar el arte con la mecánica”, explica el joven.

Durante la Fiesta del Primer Automóvil, en su stand se podrán apreciar más de una docena de obras de su autoría. Pero también dibujará y pintará en vivo y, además, estará compartiendo su experiencia con aquellos interesados en conocer más sobre el arte y el diseño en el mundo motor.

“Será mi primera vez en un evento de características automovilística. La Fiesta del Primer Automóvil me gusta mucho: siempre recibe a mucha gente, tanto a amantes del mundo tuerca como también a otros vecinos de la ciudad que aprovechan a disfrutar de un evento que tiene muchos atractivos”, remarca.

En la previa a la Fiesta, Agustín fue recibido por el intendente Sebastián Abella, a quien le mostró sus trabajos, además de contarle sobre su pasión por el dibujo y sus estudios.

“Fue un encuentro muy ameno, sobre todo porque él también es un apasionado del automovilismo y los autos”, cerró Agustín.

La Fiesta del Primer Automóvil se desarrollará este domingo desde las 11 de la mañana en el Campito de Siderca, donde se montará la tradicional exposición de vehículos de todas las épocas que estará acompañada por distintos atractivos para toda la familia, un espacio gastronómico con food trucks y stands de comidas; artesanos y emprendedores; y también shows musicales.