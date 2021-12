Hoy por la mañana te contábamos sobre un violento hecho ocurrido en Café Martínez, ubicado en la esquina de Justa Lima y Rómulo Noya, donde una empleada fue atacada por un hombre en situación de calle.

Según los testimonios, el sujeto ingresó al local para vender estampitas pero literalmente se descontroló y agredió a la chica, incluso llegó a morderla en su mano izquierda.

Repartidores que se encontraban en la cuadra lo redujeron y posteriormente el Grupo de Infantería que recorre el centro lo aprehendió junto al Comando Patrulla; en la requisa no le hallaron ningún elemento de peligrosidad. La joven fue atendida por el equipo médico del SEMU para luego dirigirse a la Comisaría 1ra a radicar la denuncia. La pesadilla continuó varias horas después cuando el atacante recuperó la libertad.

"Salí de la dependencia como a las cuatro de la tarde cuando terminaron de tomarme testimonio. Me quedé en el centro con mi pareja y fui hasta mi lugar de trabajo para buscar mis cosas" relató la víctima, y agregó: "ahí en esa misma cuadra me encuentra y me increpa, le dijimos que se vaya pero empezó a decirme que me iba a matar. Terminó escupiéndome en la cara".

A su vez, "siguió caminando y se acercó al local, empezó a tirar todas las sillas, a revolearlas. Tenía un vaso con excremento y orina y lo arrojó contra la puerta de ingreso, ensuciando también a uno de los clientes. Fue un asco literal". Cabe aclarar que esta mañana, cuando era detenido y llevado al patrullero, ya había amenazado con volver y provocar daños en el comercio.

"Desde las once de la mañana haciendo la denuncia para que a la tarde me vuelva a suceder algo similar con esta misma persona que desde ya tiene problemas psiquiátricos. Si hubiera estado armada pudo haber hecho cualquier desastre. Es una vergüenza" señaló indignada. Por último dejó en claro, "jamás lo traté mal, a nadie trataría mal".