A través del programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “Banco de Herramientas”, la Diputada Nacional Agustina Propato gestionó recursos e insumos a distintas organizaciones vecinales e instituciones que llevan adelante una labor productiva tanto en Zárate como en Lima.

De esa manera entregó herramientas de carpintería para el área de educación de adultos donde tanto hombres como mujeres se encuentran finalizando sus estudios secundarios y paralelamente podrán sumarse a talleres de carpintería. Además los egresados de dichos talleres tendrán un título que será validado por el Ministerio de Educación, algo que no sucedía en la ciudad desde hace 15 años.

“En Zárate tenemos una gran cantidad de adultos que cursando la secundaria que no lo pudieron hacer en su momento y la posibilidad que tenemos es sumar aprendizajes en oficio, la idea es facilitar las posibilidades de inserción laboral” expresó el Jefe Distrital de Educación, Marcelo Sánchez. En ese sentido aclaró que se pueden sumar todas aquellas personas que estén interesadas en aprender “es para personas mayores de edad que no necesariamente estén cursando la terminalidad educativa, la idea es que este taller crezca y permita que muchas personas tengan una capacitación en oficios”.

La legisladora nacional también realizó la entrega de herramientas a la Unidad Productiva Textil de calle 25 de Mayo 138 donde los responsables del equipo productivo destacaron que la tarea de la dirigente “es una gran ayuda que repercute en la inclusión”. Mientras que en Lima realizó la entrega de elementos de jardinería para una Unidad Productiva de Mantenimiento de Espacios Verdes.

Por su parte la Diputada Propato expresó “como legisladora de la Nación, pero en particular de la Provincia de Buenos Aires, tengo un interés particular por lo que es el empleo joven, que la verdad que hoy están en una situación particular en el acceso al trabajo”. En ese marco agregó “estamos con una fuerte expectativa fundamentalmente en la región, por la construcción de la tercera central nuclear y también apuntamos a la cuestión de poder fortalecer las habilidades, las competencias profesionales y laborales para que nuestros jóvenes puedan acceder a ese tipo de trabajos de calidad”.