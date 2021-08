Claramente, no voy a referirme a deudas como la que nuestro país tiene con el Fondo Monetario Internacional. Ésta es, como otras de ese tipo, deudas que quienes tienen que pagarlas (los ciudadanos) no fueron consultados al momento de contraerlas. Y que no suponen generosidad del que "presta", sino especulaciones económicas y políticas.

La "deuda" a la que aludiré es una deuda que implica generosidad del que "da" y que no le genera dependencia al que "recibe".

Desarrollaré en estas líneas la "deuda" entre personas, centrándome en el aspecto psicológico del intercambio.

Si una persona me presta dinero o alguna otra cosa de carácter material, yo puedo devolver ese dinero o esa cosa material. Pero jamás podré "devolver" ese acto de haberme prestado esa cosa material o ese dinero cuando los necesitaba. Ésa es una deuda que tengo con esa persona que es imposible devolver. Reconocer esa deuda y actuar en consecuencia es lo que denomino "la deuda que dignifica tener".

Lo mismo vale para una acción que alguien haya hecho para mi bien en algún momento y también para algo material que tanto el que da como el que recibe saben que no ha de devolverse.

Estas deudas que dignifican tener generan uno de los más hermosos sentimientos humanos: GRATITUD.

La gratitud no me hace dependiente de la persona que en su momento me "dio". No genera obediencia ni obligación jurídica. Genera un estado interno de serena alegría que necesariamente se traducirá en actitudes amorosas hacia la persona hacia la que siento gratitud. O bien, un recuerdo emocionado si por alguna razón hemos perdido contacto o si esa persona ya no está en este plano de existencia.

El sentimiento de gratitud no se reduce a un agradecimiento puntual y hasta formal en una situación. No se expresa bajo la forma: "Muchas gracias. Te estaré eternamente agradecido". Por supuesto que esa frase cuando está llena de significado y autenticidad es un paso en el proceso de gratitud. Pero la gratitud es más que eso. Es la continuidad de ese sentimiento y, reitero, las acciones que devienen como consecuencia. La gratitud hace referencia a un modo de relación con la vida y con los otros.

Escribí en Psicoterapia. Encuentro y diálogo inteligente:

"En el texto Envidia y Gratitud, Melanie Klein expone las condiciones psíquicas que tienen que haberse desarrollado en una persona para que pueda acceder al sentimiento de gratitud. En el caso de no haberse dado estas condiciones, las situaciones en las que debería sentir gratitud le provocarán, en cambio, envidia; dado que cuando la persona recibe algo de otro siente que ese otro está exhibiéndole todo lo que tiene y exponiéndola a reconocer lo que a ella le falta.

Freud, en Pulsiones y destino de pulsión deja claro que el amor y la gratitud son sentimientos posteriores y, por lo tanto, más elaborados que la envidia, el odio y el sentimiento de ser atacado". (Noveduc, Buenos Aires, 2012, p.56).

La gratitud es, entonces, un sentimiento al que las personas pueden acceder o no.

La falta del sentimiento de gratitud es bastante más frecuente de lo que parece.

La persona que carece del mismo suele estar enojada porque lo que ha podido hacer, gracias a lo que otra persona contribuyó, hubiera querido hacerlo sola, sin ayuda.

Es muy probable que busque, invente o fuerce motivos para desmentir la importancia de lo que oportunamente recibió, restándole valor y convenciéndose a sí misma que de todos modos hubiera "podido" sin eso que recibió de otra persona.

Es probable también que busque, en la persona que en el momento que necesitaba le dio lo que necesitaba, alguna acción que le permita "ofenderse", es decir, pasar de ser beneficiada a ser víctima, perjudicada, despreciada. Y hasta puede suceder que intente convencer a otros de esto como forma de convencerse más a sí misma.

¿Qué pasa con la persona que en algún momento "dió" si sucede alguna de estas cosas?

Habitualmente, esa persona no se enoja. Sí suelen enojarse personas que la quieren, ante tal falta de reciprocidad.

Lo que más frecuentemente ocurre es que esa persona se siente triste.

La tristeza no es un "problema psíquico". Es un sentimiento adecuado ante determinadas situaciones.

Y esa falta de gratitud es una de esas situaciones.

Es muy importante saber que muchas, muchas personas han accedido a la construcción del sentimiento de gratitud. Es importante saberlo porque la persona que "dio" y recibió como respuesta en el tiempo cosas que nada tienen que ver con la gratitud puede sentirse decepcionada, desilusionada y sin ganas de volver a "dar" cuando otra persona necesite de alguien.

Este es un estado de ánimo que es bueno intentar superar. Porque la verdadera pérdida para la persona espontáneamente generosa no ocurre cuando quién debería sentir y actuar su gratitud no lo hace y hace cosas contrarias al sentimiento de gratitud. La verdadera pérdida para la persona que espontáneamente es generosa ocurre cuando para "protegerse" se propone dejar de serlo.