Por Francisco Rodríguez https://www.soloascenso.com.ar/... El último domingo, Defensores Unidos igualó sin tantos ante Villa San Carlos, y gracias a la victoria 2-1 en el encuentro de ida, el CADU se quedó con el campeonato Reducido de la Primera B y ascendió por primera vez en su historia a la Primera Nacional.

Después de lo que fue la consagración en La Plata, Diego Montero, presidente de la institución, señaló, “la verdad que es una alegría inmensa más que nada por los jugadores y el cuerpo técnico, yo veía el esfuerzo que le ponían los días de partido, a los entrenamientos y estoy muy contento por ellos. Y por la Comisión Directiva también porque siempre soy yo el que habla, pero hay un grupo grande atrás que es el que empuja. Y por toda la gente de Zárate porque la ciudad necesitaba un equipo en el Nacional”, manifestó el máximo dirigente del Celeste.

Defensores Unidos también está atravesando un gran momento a nivel institucional, ya que hace pocos días se inauguró una nueva tribuna que da a la calle Sáenz Peña. “Encaramos una obra de una tribuna cabecera para 3000 personas. Se trabaja mucho en lo social, Defensores no es solo fútbol, es un club social, tenemos alrededor de 700 chicos practicando deportes en el club, tenemos un predio de inferiores con tres canchas de once. Estamos trabajando bien hace bastante. No es solamente fútbol y salir campeón, es importante la acción social que tenemos con los chicos porque siempre decimos, los clubes del ascenso son la segunda casa de los nenes”, explicó.

El 2023 será histórico para el elenco de Villa Fox no solo porque jugará en la Primera Nacional, sino porque además volverá a disputar el certamen más federal de la Argentina. “La verdad importante entrar a la Copa Argentina, a la gente de Zárate le gusta. Nosotros ya estamos trabajando en lo que es la infraestructura, mejorar un poco el estadio y vamos a estar a la altura de las circunstancias. Estamos confiados que vamos a hacer un buen torneo en el Nacional B” indicó.

Los próximos días serán claves para conocer que pasará con el futuro de Santiago Davio al frente del equipo. “El viernes nos juntamos con el cuerpo técnico para hablar con ellos y ver los pasos a seguir, nuestra intención es que sigan”, concluyó Montero.