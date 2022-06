Alberti y Julio A. Costa, ciudad de Zárate. Hoy existe en esta dirección, en un terreno de unos cincuenta por veinte metros, la escuela número veintisiete, donde los chiquilines le meten ruido al barrio en los horarios de entrada y salida de la jornada estudiantil.

A las ocho de la mañana, al mediodía y a las cinco de la tarde, tiene que ver qué movimiento hay en esta esquina, con los padres trayendo o retirando a sus hijos. Realmente muy pintoresco.

También ahí, en este punto geográfico, hace unos años atrás, estaba la canchita, que digo canchita… estaba, el Estadio de Fulbo Amateur del Viejo Chiche Donate.

Camionero, excelente tipo y compañero invencible en el truco, y ni que decirle del cariño que nos profería. Él era nuestro Director Técnico cuando estábamos de locales. Y aguatero. Cuando el sol arreciaba, nos regaba con una manguera. Se ve que tenía cierta tendencia a lo hídrico ya que, en carnaval, también era quien nos abastecía de “Bombuchas” y baldes con el líquido elemento.

Manejaba un viejo Bedford con semiremolque, que estacionaba sobre un costado del polideportivo, ya que vivía al lado. Este acoplado les servía de tribuna a las simpatizantes femeninas que los sábados a la tarde nos alentaban fervorosamente. Salvo Nelda, su hija, que jugaba de nueve con nosotros.

Más de una vez nos cagó a golazos, o a patadas, si nos hacíamos los vivos y metíamos un gol con la mano o le inventábamos un penal.

El Mono Berón había conseguido unos palos de luz, esos de palmera, con los que construimos los arcos, por lo que, los postes y los travesaños eran bastante robustos.

Un costado del campo de juego era paralelo a lo del Chiche, como ya le relaté, el otro, a Julio A. Costa, una cabecera lindaba con la calle Alberti y la otra popular a la medianera de un vecino que ni me acuerdo del nombre, porque realmente no nos quería ni nosotros a él, porque nunca nos devolvía las pelota que caían en su patio.

Una vez, el negro Alejandro Moura la tiro atrás del tapial de este señor. Para colmo, recién comprada por el Marcelo González que era re-hincha bola con sus cosas.

Teníamos que rescatar ese balón sí o sí. Ese día no había nadie en la casa. Jorge Moura le hizo pie al Mono y lo sacudió para el otro lado.

¡Qué alegría nos invadió cuando vimos el esférico en el aire para el lado de donde estábamos! Fueron quince segundos, pero nos pareció una eternidad.

El mono tardó como diez minutos en volver. Del otro lado no había quien lo ayudara. Además se quedó afanando mandarinas. Después de disfrutarlas seguimos con el partido.

Siempre teníamos la visita de otros equipos. Pero a los que más les temíamos, era a los de Jara, más que nada por el arquero, el Hugo.

Pesaba como cien kilos y pateaba como una bestia. Una vez sacó del arco con tanta fuerza, que la pelota cruzo toda la cancha, hasta la calle, y le dio de pleno en la rueda de delante de la bicicleta de la Sandrita Lango, que voló por el asfalto, y se raspó toda, pobrecita. Ni tengo que decirle el quilombo que se armó cuando su padre, don Julio, nos recontra cago a pedos. Se suspendió el evento, por supuesto. Salimos todos corriendo.

Con bombos y platillos se anunció la construcción de la escuela número veintisiete.

Muchos vecinos habían luchado para lograr este sueño, pelearon contra años y años de burocracia hasta que por fin lo lograron. Más de uno derramo una lágrima de alegría.

En cambio para nosotros, fue una cosa rara. Estábamos contentos con la marcha del progreso, y tristes a la vez, porque nuestro coliseo quedaría sepultado bajo los cimientos del establecimiento educativo, no negábamos al futuro, pero nos dolía el pasado, nuestro pasado.

Después de un tiempo comenzaron a ocurrir acontecimientos que se mezclan con lo desconocido, con lo irreal y las vecinas rumorean que en la veintisiete ocurren cosas extrañas.

De noche, cuando no hay alumnos, aparecen los duendes de los pibes de la canchita de Chiche.

Se llegó a decir que han visto en el salón de primer grado, que el Leo Vergara le patea penales con una pelota de papel al Mosquito Puente, y este siempre se los ataja, o que la Nelda lo corre por los pasillos al Julito Lango para aplicarle un correctivo porque le hizo “faul” en la puerta de la dirección.

Me han contado que en el patio, el turco Abdala y el huevo Ferreyra, discuten con el ruso Klimek, Marcelo Jara y con Fabio Fajardo, porque adelantaron la barrera. Que todas las mañanas en el pizarrón de sexto aparece dibujada una jugada que termina siempre en gol, que en la pared que da a la medianera del vecino que no la devuelve nunca, hay huellas de Sacachispas marcadas, y no se pueden borrar.

Hasta me llegó el chisme que durante las vacaciones de verano, se oyen al Walter Gioia y al cabezón Castrellón disputando un “pan y queso” interminable, para ver quién elige el mejor equipo primero.

¿Qué quiere que le diga? Para mí todo esto es una artimaña para que no le pinten las paredes con grafitis.

No obstante, estas cosas me hacen titubear. Por la dudas, yo le aconsejo que si pasa de noche por Alberti y Julio A. Costa, preste atención y mire para arriba, no vaya a ser cosa que se ligue un pelotazo en la rueda de adelante, y termine por tierra.

Yo, por mi lado, cuando la luna esta despierta, trato de no andar por esa zona.

*Autor zarateño de su primer libro "Charlas de galpón" (2015)