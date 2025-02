Karting: el piloto zarateño Gabriel De Lucca se llevó el primer triunfo de la temporada en Baradero

El Trofeo de Otoño de RMC Buenos Aires celebró su Evento #1 el pasado fin de semana, en el kartódromo “Ramiro Tot”. El experimentado De Lucca festejó en el escalón más alto en la ceremonia de premiación de la Master Max.

El sábado, bajo un calor agobiante, se completaron las tandas de pruebas con la clasificación y dos mangas calsificatorias. De Lucca se lució desde el inicio, ubicándose en el 3° lugar de la grilla para las mangas, con los resultados de la clasificación. Luego mantuvo el P2 tanto en la Manga 1 como en la Manga 2, después de liderar por varios giros, prefiriendo cuidar su unidad de cara al domingo.

Con total sinceridad, expresó: “Estamos contentos con el equipo. Trabajamos muchísimo en el descanso del verano, buscamos diferentes puestas a punto y trabajamos en el físico. A pesar de mis 46 años, estoy muy “entero”, con ganas de correr”. Y agregó: “El sábado dimos una linda batalla, clasificamos 3° y en las mangas estuvimos 2°. En la segunda manga punteé la carrera por más de seis vueltas. Tenemos ritmo, somos muy rápidos. El clima está inestable, pero estamos preparados para todas las condiciones de la pista”.

El domingo, nuevamente abrazados por el calor agobiante, se disputaron la Manga 3 y la Final. En la Manga 3, el zarateño se vio perjudicado en un toque, lo que obligó a preparar estrategias para la Final. Con una largada estupenda, se posicionó a espaldas del líder en el giro inicial; pero intensos forcejeos y sucesivos intercambios marcaron la carrera. Desde el P3, mantuvo su ritmo, buscando escalar en los escalones del podio, y cuando la refriega entre primero y segundo se intensificó, supo aprovechar la oportunidad para saltar a la punta, contener a su escolta y cerrar todos los caminos al frente, logrando al final la victoria.

Con sensaciones que solo estos momentos pueden otorgar, dijo: “Estoy muy emocionado. Busqué mucho esta victoria. Después de haber tenido malas experiencias en estos últimos tiempos, de haber estado a 1 segundo de los demás pilotos en competencias importantes, pude calmarme y sacar la situación adelante”. Continuó: “El sábado estaba muy confiado, sabía lo que tenía que hacer y nos dimos cuenta que teníamos el auto para buscar la victoria. Hoy, un toque inevitable en la última manga me dejó afuera, me golpeé el codo y rompimos el carburador, la cámara, los sensores, el radiador, el filtro, pero el equipo lo hizo un trabajo bárbaro”. Y añadió: “La goma tardó en limpiar por haber quedado tirados en la manga, y nos costaron las primeras vueltas de la Final. Después pude acelerar como a mí me gusta”.

Con gran emoción, Gabriel agradeció el respaldo incondicional de su entorno: "Quiero agradecer a mis hijos Thiago y Mía, a mi señora, a toda mi familia que siempre está conmigo, a mi hermano con el que hoy compartí pista, con todo el equipo RG Racing Kart, a Bubu, Víctor, Tomi Vázquez, que hicieron un trabajo bárbaro. Estoy muy contento. Es un sacrificio muy grande desde lo familiar, lo anímico y lo económico y se lo tengo que agradecer también especialmente a los que me apoyan: Pradecom, CMP, Hormetal, Indumon, Indoor Training y Grupo MZ".

Al cierre de este evento inaugural, Gabriel De Lucca demostró que su temple y experiencia son clave para dominar la pista. Con un P2 en la Master Max y acumulando 79 puntos, se marchó de Baradero con la satisfacción de haber superado desafíos y con la mira puesta en el próximo capítulo del Trofeo de Otoño de RMC Buenos Aires, que se disputará el fin de semana del 5 y 6 de abril en el circuito porteño.

Ph.: © Juan P. Casella