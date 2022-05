Capítulo 1

Llegó a su casa preocupado y se le notaba en la cara…con solo 17 años, a Federico se le presentaba una situación compleja y no decidía como iba a manejarse.

De pronto llega su Padre del trabajo y hombre de pocas palabras, solo saludo y puso el agua para tomar unos mates…cuando estuvo listo, con un gesto lo invitó al muchacho a mesa y le extendió el primero. Luego de un par de vueltas y con la radio de fondo pregunto a su Padre “¿Viejo, vos que harías si te enteras de algo de la novia de un Amigo?”...

El padre, sorbió la bombilla y le respondió con otra pregunta: “¿te enteraste, vos viste…te contaron...escuchaste??”

El joven tomó aire, y arrancó: “viste que yo ayer tenía que juntarme por lo del Viaje de Egresados, bueno…me presentaron a unos pibes del curso con los que vamos a compartir el Colectivo y uno estaba contando que se seguía VIENDO, con la ex…y cuando dijo el nombre me quería morir…era la novia de uno de los pibes de equipo del barrio…¿¿Qué hago??

El viejo lo miró y muy serio le dijo: “¡Las cosas de parejas, la resuelven las parejas!…Mira Fede, primero vos no viste nada, solo escuchaste el comentario de un chico al que vos no conoces…por ahí sabiendo que su Ex, ahora es la novia de tú amigo te hicieron escuchar el comentario para generar quilombo y vos quedas en medio. Y segundo: (ahí su Padre hizo gala de gusto por las películas Policiales y Juicios con Jurado) “Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Vos vas con el comentario a tu compañero…él te escucha (vos sin un hecho concreto, ni una solo prueba, solo lo que oíste decir a un desconocido) y tiene que decidir entre creer lo que vos escuchaste y lo que le diga su novia…Tú Amigo se transforma en JUEZ y PARTE….¿¿a quién te parece que le va a creer…al pibe del barrio (disfrazado de FISCAL), con el que juega al Fútbol o a la ACUSADA, que llora su inocencia, y justamente es la piba con la que…”se besa” …

El pibe cree que nunca escucho a su padre decir “coger” en toda su Vida…”se besa” se decía para sí mismo y se reía por dentro.

Pero el consejo de su padre no cayó en saco roto, Federico lo tomó y prefirió mantenerse afuera de la situación. Mientras, otro de sus compañeros cayó en la tentación de ir con el comentario, que también habían escuchado por ahí…fin de la historia, el Flaco prefirió creerle a su novia como había presagiado el Viejo…y no solo se peleó con el mensajero…si no que se terminó la historia del equipo del Barrio.

Pero la lección aprendida ese día, le serviría años después para otra situación que le tocó vivir, sin pedirla.

-----------------------------------------

Capítulo 2

Quince años después…

Federico estaciona su auto y camina hacia la entrada de la casa de su Amiga, donde ella lo esperaba para tomar unos mates.

María Laura, lo había encontrado en el Centro y le pidió que pasara por su casa…hacía mucho que no se veían, y además de ponerse al día, necesitaba que hablara con su Marido por un consejo para un Proyecto en el que pensaba invertir.

Pasaron un buen rato entre risas y recuerdos. De pronto suenan unas llaves sobre la puerta de entrada, era Luciano el compañero de su Amiga. Se conocían de vista, como la mayoría del Pueblo, pero frecuentaban ambientes distintos…de hecho creo que era la primera vez que se tomaron el tiempo para charlar, más allá de los saludos habituales. Venía cargado de varias bolsas grandes del Supermercado y se levantaron de la mesa para ayudarlo con la carga y terminaron los tres en la Cocina.

Dentro de la cocina comenzamos la charla para la que lo habían convocado en realidad, la INVERSIÓN.

Luciano había renunciado a su empleo y se llevó consigo una jugosa indemnización y una idea que parecía potable para explotar entre varios Proveedores de su antigua Empresa. La charla se hizo más extensa de lo esperado por todos los detalles que se encargó el nuevo Emprendedor de contar minuciosamente.

La tarde estaba cayendo tarde dado que estaban en verano…entonces se dieron cuenta de la hora e invitaron a Federico a quedarse a cenar, las famosas empanadas caseras de su Amiga.

Continuaban en la cocina, ahora asistiendo a María Laura con el proceso de la cena cuando sonó el timbre de la casa.

“Deben ser los chicos” dijo Ella y su esposo salió disparado hacia la puerta a recibirlos…”son los Padres de una compañerita de escuela de Agustín (el hijo de los dueños de casa), me olvidé de decirte que venían” le comentó. Cuando Federico los vio a la distancia, se le hizo un nudo en el estómago, los conocía…mejor dicho lo conocía a él “Julián”. Habían sido compañeros en una Empresa años atrás y la verdad es que no le caía para nada bien….(se le venían todas las imágenes de este personaje, hablando mal de sus compañeros a su Jefe, dejando para otros tareas que debía hacer él y mil cosas más). De su Esposa, poco que decir, pero se imaginaba lo pobre mina que debía ser para bancarse a ese Tipo.

Cuando el dueño de casa los llevo a mostrarles el resto de la casa, Federico aprovecho para decirle a su Amiga: “¿Sos amiga de estos dos?, mira que este tipo es jodido…”A lo que María Laura solo atinó a decir: “Amigos, amigos…no somos. Yo comparto con Ella los encuentros en la puerta Escuela del nene, y esta es la primera vez que vienen a casa”. “Que puntería la mía dijo Federico” y ambos se callaron ante la vuelta de los demás. ….entraron abruptamente a la cocina,

Luciano y los recién llegados…Julián haciéndose notar levantando la voz y gesticulando ademanes para concluir con un comentario fuera de lugar hacía María Laura…típico de él. Su mujer, solo observó la situación y fue a abrazar a la dueña de casa, sumisa o resignada a lo que le tocó como pareja…realmente tenía cara de Pobre Mina.

Luciano quiso presentarlos, pero Julián, siguiendo con su forma encaró a Federico como “amigos de toda la vida” a lo que este, resolvió el saludo con un frío “que haces Julián y le extendió la mano”. Su memoria le había traído el comentario de otro ex compañero…”si Julián te abraza y palmea…después pedí que te saquen el cuchillo que te clavó por la espalda”.

Ya no faltaba nadie para compartir la cena, así que Luciano dijo: “dejemos a las chicas que terminen de cocinar las empanadas y nosotros vamos por una cerveza al Patio. Y fue ahí donde empezó a tejerse la verdadera trama de la que iba a quedar involucrado, sin pedirlo, Federico.

Ya sentados a la mesa de la galería, los otros dos comenzaron a compartir historias personales…Federico solo se dedicó a escuchar (o hacer como que escuchaba)...Luego de intercambiar triunfos incomprobables y sacadas de cuero a ausentes…se hizo un breve silencio cuando el dueño de casa arrancó a contar su salida de soltero, con sus Amigos de la adolescencia a un bar de “levante” en la Costanera…pero inmediatamente fue alentado por Julián (ávido de chismes) a que contara todo con lujo de detalles….Fede siguió en su mundo, revisando su TE y esperando la cena, para terminar de una vez e irse a su casa.

“Listo chicos, vamos a cenar”, se escuchó la voz de María Laura por la ventana de la cocina.

EPÍLOGO

El día siguiente arrancó normal para Federico…demasiado tranquilo para su gusto, un rato de Oficina y luego visitar clientes….

Pasado el mediodía, retorno a su casa donde almorzó y cuando estaba listo para volver a la rutina, lo sorprendió un mensaje de texto: “Diego ayúdame, María Laura está yendo para tu casa. No le digas nada. ¡¡¡POR FAVOR!!! Luciano”.

Terminó de leer el mensaje, y cuando todavía trataba de entender lo que estaba leyendo, sonó el timbre de su casa…era María Laura. Abrió la puerta sonriendo y lo sorprendió la cara desencajada y los ojos llorosos de su Amiga, que casi gritando le espeta “¡Vos me tenes que decir la verdad, sos mi amigo!”.

Federico le hizo señas para que pase sin decir nada hasta que entraron. “¿qué te pasa, estas bien?” “Luciano me pasa…el Hijo de puta me cago, eso me pasa…lo quiero matar a trompadas. Por eso vos me tenés que decir la verdad, así lo echo de la casa….y que se vaya a la mierda todo”.

María Laura vociferaba, gritaba, se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, todo a la vez. Federico la abrazo fuerte para contenerla y que descargara todo el llanto contenido. Pasaron unos instantes y ahora tomándola por los hombros, la hizo sentar a la mesa del living y dijo: “para para, preparo el mate y me decís bien de que se trata todo, que no tengo idea de porque Yo se la verdad.” Y fue a la cocina para poner el agua al fuego… como hacen los boxeadores que están al borde del Knockout, se quedó en el rincón buscando aire y respuestas para volver a enfrentar a esa mujer enfurecida.

Volvió al living y encontró a su amiga abatida, con la mirada perdida, como buscando algo en el piso y los ojos vidriosos. Se sentó en frente a Ella y le acerco el mate como para que comenzara la nueva ronda. Y ella después de tomar el mate y devolverlo dice: “Vos estabas ahí, vos escuchaste todo…así que me tenés decir la VERDAD”. Entonces, la interrumpió sutilmente poniendo su mano sobre su brazo y le dijo “decime primero ¿¿de donde sacaste que Luciano te engaña…y por qué me involucras a mí??

María Laura toma aire y mirándolo fijamente a los ojos le dice: “Hoy me llamó mi Amiga, la mujer de Julián para contarme que cuando llegaron a su casa después de cenar con nosotros, él le dijo que Luciano cuando estaban en la galería, les había contado que se levantó una minita en el bar de la Costanera cuando salió con sus Amigos y….”.

Entonces Federico descubriendo por donde venía la cosa, había vuelto a ser puesto de “TESTIGO involuntario”, y se le vino a la mente la charla esa con su Viejo cuando era adolescente (los problemas de parejas los arreglan las parejas…Vos no te metas). La interrumpe con un gesto moviendo su cabeza de lado a lado, había terminado de confirmar lo que pensaba de su ex compañero, literalmente era un hijo de puta.

Había sembrado la semilla podrida a su mujer, que sabía iría corriendo a contare a su Amiga y encima lo había puesto en el medio a él.

Entonces dice: “Pero entonces vos no viste nada, solo tenés el comentario de tu amiga…que tampoco vio nada, le contó el maridito anoche ni bien llegó a su casa después de cenar con nosotros…que tampoco vio nada, es más me imagino que a un hombre tan integro como él lo habrá puesto en una situación sumamente incomoda y tuvo que desahogarse”.

“¿Qué me querés decir con todo esto? Dijo María Laura…”que sin pruebas no hay culpables, solo vas a tener la palabra de Ellos contra la de tu marido”, “¿y la tuya?, replicó inmediatamente su Amiga.

Federico entonces dice: “¿Vos queres que Yo haga Justicia o te sea Leal? Porque en este caso son dos cosas distintas, Yo por lealtad hacia Vos te digo que tenes razón, y doy por cierto algo que no vi, solo escuche a medias la charla de un par de tipos que estaban midiendo su hombría y me pongo el traje de TESTIGO de la parte acusadora. Ojo, tampoco creas que para hacer Justicia me voy a poner de Abogado defensor de Luciano, al que poco conozco”. María Laura que escuchaba atentamente a su Amigo, ahora lo apura: “Entonces, te abrís…no te metes y listo…”. “No, te equivocas, voy a ayudarte a hacer Justicia. Pero como vos queres tirar por la borda una Pareja de 15 años, me voy a poner el lugar de Juez mediador” dijo muy sereno Fede. “¿Y cómo sería eso? Dijo la mujer. “Normalmente en estos casos, cuando una pareja llega a instancias de una separación el Juez les pide un plazo de tiempo, para ver si existe la posibilidad de una reconciliación, ¿me seguís?, mientras Ella asiente con la cabeza, Federico continua: “como vos estas muy caliente, no te voy a pedir ni una semana o un mes…te voy a pedir 48hs, pero tenes que ayudar con algo, ¿si estás de acuerdo?”. Y Ella confirmó entrecerrando los ojos.

Pasaron dos días y sonó el teléfono de Federico, era María Laura.

“Hola Fede, tenías razón…me acaba de llamar Julián, no sabes el tono de galán de telenovela que puso. Me dijo que se ponía a mi disposición, que lo que había hecho Luciano era imperdonable…y que cuando quiera podíamos ir a tomar un café para hablar, pero fuera de la Ciudad para que no hablen boludeces…y no me acuerdo que más dijo EL MUY HIJO DE PUTAS” (Federico le había pedido a su Amiga, como parte de la Mediación, que le diga a Luciano que vaya un par de días a casa de sus Padres. Un poco para aliviar tensiones y por otra parte para seguir con la idea que este tenía: “llama a tú Amiga y dale las gracias por contarte todo, decile que lo echaste a Luciano de tu casa”, él había detectado la noche de la cena, que Julián además de comentarios desubicados para la dueña de casa, no le sacaba los ojos de encima. “fíjate cuánto tarda el marido en llamarte, para ponerse a tu disposición y te invita a salir”)

Federico con una Voz sonriente le contestó: “Bueno Amiga…viste que se puede ser Leal y hacer Justicia también…Ahora lo tuyo con Luciano, de acá para adelante es cosa de Ustedes...porque como me dijo el Viejo: ¡las cosas de parejas…las resuelven las parejas!”