La concejal Alejandra Lozano (JUNTOS) reveló que el Municipio firmó un convenio con una Fundación donde le cede el 75% de la recaudación del estacionamiento medido, para “no tener que licitar de forma abierta y transparente.”

Al tiempo que explicó que “después ese dinero en vez de usarlo para reparar las calles lo destinan a pagar importaciones para el polideportivo multimillonario que están haciendo, mientras los pozos y cráteres están por todo Zárate y Lima”.

La edil de JUNTOS remarcó en la necesidad de convocar “a todos los frentistas y comerciantes para analizar el ordenamiento del tránsito, con la participación de vecinos pero también con la honestidad intelectual para enfrentar un tema como lo es el orden urbano”.

“Esto también pasa porque Arroquigaray no viene a dialogar con los concejales, ni de este tema, ni de la seguridad de la que él está encargado. No da la cara, y quiere usar a instituciones que Cáffaro siempre ha marginado para poder legitimar este tipo de estacionamiento medido, nosotros presentamos un proyecto para anular ese convenio en el que no habrá pérdidas para nadie ya que el software, dicha fundación ya lo tiene” concluyó.